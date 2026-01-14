Humberto Correia Jr. tras la foto dominical: "La condición de mis presentadas es óptima" en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los preparadores jóvenes con mayor proyección tras una destacada campaña en 2025 es, sin duda, Humberto Correia Jr. El profesional cerró el año de forma pletórica al ensillar a dos ganadoras selectivas en la primera edición del Jockey Challenge 5y6, celebrada el pasado diciembre.

Entrevista: Dos Presentados La Rinconada Domingo

Aquella jornada fue el broche de oro para un último trimestre de consagración. Este miércoles 14 de enero, en plena jornada de ajustes en La Rinconada, el joven entrenador mostró su entusiasmo por el inicio de la temporada 2026 y analizó sus compromisos para la doble cartelera dominical.

La primera carrera del domingo luego de dos victorias consecutivas tiene el compromiso de ensillar nuevamente a la castaña de cuatro años Princesa Fina.

-Esta yegua anda muy bien en cancha, venimos haciendo las cosas bien con ella. De verdad que ha ganado dos carreras de manera contundente y consecutiva, para esta ocasión esperamos otra buena carrera con ella.

Compromiso selectivo: Humberto Correia Jr. Selectiva Reunión 02

Para el Clásico “Andrés Bello” (GII) a celebrar se la altura de la cuarta carrera tiene la obligación de ensillar a Latina Parts que también contará con la monta de Juan Pablo Paoloni.

-Esta yegua también anda muy bien en cancha y ganó muy bien en su última carrera, y este domingo esperamos una gran actuación.

Como de costumbre invito a toda la fanaticada a venir al hipódromo La Rinconada y a sellar el 5y6 nacional.