La Rinconada: Datos de Última Hora para el 16-01-2026

Aquí encontrarás la información más precisa sobre los ejemplares que generan mayor interés en el principal óvalo de la capital 

Meridiano

Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 04:09 pm
Foto: José Antonio Aray
El majestuoso Hipódromo La Rinconada se viste de gala este viernes para albergar la reunión número 01 del año, una jornada que promete estar cargada de adrenalina y grandes dividendos. El programa consta de ocho emocionantes pruebas que, aunque no incluyen eventos selectivos, destacan por la paridad de sus lotes. El gran atractivo de la noche será el 5y6 Nacional, el juego preferido de la afición, que iniciará su ciclo de emociones a la altura de la tercera competencia bajo el místico ambiente de las carreras nocturnas.

Este viernes 16 de enero, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 7:20 pm, con seis apasionantes carreras donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera y sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias. ¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!

El equipo de Meridiano Web estuvo en primera fila el miércoles 14 de enero, con el fin de documentar las conversaciones de las entrevistas con diferentes entrenadores y jinetes. Esta visita permitió captar detalles cruciales: desde el estado físico de los ejemplares hasta las tácticas planeadas para la pista. Esta información, disponible para nuestros lectores, es una herramienta invaluable para quienes buscan maximizar sus oportunidades.

Cada carrera es una nueva posibilidad de ganar, y con MeridianoBet, la experiencia se eleva al máximo nivel. Aprovecha los datos recopilados por nuestro equipo, desde el rendimiento de los caballos hasta las condiciones de la pista, y convierte tus apuestas en decisiones informadas. Ya sea que apoyes a los grandes favoritos o confíes en los tajos, este domingo en La Rinconada promete momentos inolvidables. ¡Haz tu jugada ahora, sigue las carreras en vivo y descubre si la fortuna está de tu lado para alzarte con el millonario premio del 5y6! 

  1. Preposition (USA) (2) - Congruente (1) - Lumiere (6).
  2. Zorro Viejo (USA) (2) - Big Valdi (7) - El Yeti (3) 
  3. Juan Valdez (12) - Vermelho (7) - Navegante (10). 
  4. Macarena (5) - Grand D' Oro (USA) (1) -  Gran Amelia (9).
  5. Don Cacayo (4) - Galopante (11) - Anastacio Again (1). 
  6. Grandiossus (7) - Pan de Azúcar (8) - Chateau Lafite (10). 
  7. Easyasyouplease (USA) (8) - Starship Gold (4)- Chipilina (10).
  8. Mon Diplome (13) - Canela Time (4) - Seven Star (9).

 

 

 

Miércoles 14 de Enero de 2026
