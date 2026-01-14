En la mira de Omar Rivas: El ejemplar que promete llevarlo a la foto este fin de semana en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

A solo días de que se abran las puertas para una nueva temporada en el majestuoso óvalo de Coche, el equipo de Meridiano Web retoma su habitual vigilancia en el recinto. Con la finalidad de cumplir con la tradición, este miércoles no fue la excepción.

El jinete aprendiz Omar Rivas, quien goza de un valioso descargo de tres kilos, formará parte de la triple jornada que abarca viernes, sábado (en Valencia) y domingo. El joven látigo conversó con nosotros sobre el estado físico de sus conducidos y las posibilidades reales de victoria en La Rinconada.

Viernes: Compromisos de Monta Jinete La Rinconada

“Saludos para toda la afición de Gaceta hípica, por aquí decimos presente y aprovecharemos la oportunidad para hablar de mis compromisos del día viernes y domingo”

Tu primera monta del día viernes en La Rinconada es por intermedio del ejemplar Inalcanzable. ¿Qué nos puedes decir?

-Desde la cuadra y mi persona consideramos que este ejemplar va mejorar muchísimo todo esto amparado en unos buenos trabajos previos a la carrera.

En el 5y6 nacional a eso de la tercera válida en yunta nuevamente con Humberto Correia montaremos al ejemplar Eterno.

-Este es un ejemplar que en sus actuaciones anteriores ha demostrado mucha calidad y en esta ocasión esperemos que lo haga mejor al punto de poder estar en el tope del marcador.

Domingo: Yegua Datos 5y6 nacional

Ya para el día domingo el entrenador Rafael Alemán Jr. te da la oportunidad de montar nuevamente a la yegua Linda Ilusión en la primera válida del 5y6.

- Existe una excelente compenetración entre esta yegua y mi persona. Confiamos en que esa armonía se traduzca en pista este domingo para lograr, una vez más, la visita al recinto de ganadores