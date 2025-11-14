Omar Rivas quiere tumbar los cuadros de la pared con este ejemplar en el 5y6 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

A solo horas del inicio de una nueva y emocionante jornada de carreras en el majestuoso óvalo de Coche, el equipo de Meridiano Web mantiene su acostumbrada vigilancia en el recinto. La regularidad de estas visitas no pasa desapercibida y, fiel a la tradición, este viernes no constituyó una excepción.

5y6 nacional: Monto a Repartir Entrevista La Rinconada

Con un atractivo premio a repartir de $1.250.000 para el afortunado ganador del cuadro único con seis aciertos, nuestra cobertura se enfoca en aquellos protagonistas que hacen vida en el 5y6 nacional. La expectativa es alta, no solo por el monto en juego, sino por el nivel de competencia que se prevé.

En esta ocasión, la mirada se dirige al talento emergente que busca consolidar su carrera en el hipismo venezolano. Tal es el caso del aprendiz Omar Rivas, quien se presenta con dos montas cruciales que prometen darle visibilidad, oportunidad y buenos dividendos.

Rivas es uno de los jinetes jóvenes que asume el desafío de dejar su marca en el exigente circuito hípico. Su desempeño este fin de semana puede ser clave para afianzar su posición y demostrar su capacidad frente a los experimentados profesionales.

“Buenos días un saludo a la gente de Meridiano Web”

Omar, par de montas que arrancan en la primera válida con la yegua Anastasia Queen del entrenador Alejandro Regalado.

- Esta yegua no exhibió todo su potencial en sus actuaciones anteriores. Sin embargo, para esta carrera, el equipo de cuadra tiene grandes esperanzas. Confiamos plenamente en la excelente condición física que presenta la ejemplar en estos momentos, una situación que nos impulsa a buscar decididamente la victoria y obtener el primer lugar.

Compromisos: Carreras Reunión 44 Jinetes

Luego en la tercera válida, después de 105 días eres el encargado de reaparecer al ejemplar Gran Azabache.

- Este ejemplar regresa a la pista tras un periodo de inactividad, y para esta reaparición, ha concretado excelentes trabajos en la cancha. Su desempeño durante los entrenamientos recientes resulta muy favorable, un factor que mantiene al equipo en un alto nivel de optimismo. Esperamos que desarrolle una gran carrera este domingo.