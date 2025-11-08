Omar Rivas afirma: "Esta yegua me gusta como opción para ganar en el 5y6"

Suscríbete a nuestros canales

El jinete aprendiz Omar Rivas, estuvo presente este viernes 07 de noviembre en la jornada ajustes en los espacios de la pista del hipódromo La Rinconada y aprovechó la ocasión para ser entrevistado para Meridiano Web acerca de sus dos compromisos de montas para la reunión 43 del tercer meeting.

La Rinconada: Entrevista Jinete Aprendiz Compromisos

La afición hípica siempre está atenta a las palabras del joven Rivas quienes seguramente serán seguidas de cerca en la búsqueda de un dato ganador o simplemente disfrutar de la pasión por el turf criollo.

Saludos Omar, agradecido por la entrevista. Tendrás dos compromisos. El primero de ellos es en la sexta carrera del ciclo no válido con la yegua Linda Ilusión que vienes de ganar en yunta con Rafael Alemán Jr. Precisamente para esta carrera del día domingo que será en distancia de 1.300 metros ¿Cómo se encuentra en su preparación?

-Es una yegua que en todas sus carreras está dando la batalla y está dando de que hablar. A diferencia de sus últimas actuaciones, en está competencia le suben 100 metros, pero sabemos que la yegua lo va hacerlo bien y espero que está no sea la excepción.

Y terminas tu compromiso en la segunda válida para el juego del 5y6 Nacional, la cual repites la monta de otra yegua: Mi Catira Emma presentada por Rohendy Gámez. En esta ocasión reaparece luego de 35 días sin correr y en su última fue capaz de llegar al segundo lugar ¿Qué nos puedes comentar?

-Sí, efectivamente es una yegua que viene de llegar de un tremendo segundo y nos gusta como opción para ganar esta semana.