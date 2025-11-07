El dato clave: Conoce el ejemplar de Leomar Sangronis que buscará repetir con victoria en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de Meridiano Web asistió este viernes 07 de noviembre a los espacios del óvalo de La Rinconada, para estar presente en la jornada de ajustes y aprovechó para entrevistar al jinete aprendiz Leomar Sangronis, a fin de conocer los detalles de acerca de sus tres compromisos para la reunión número 43.

Entrevista en vivo: Leomar Sangronis Montas R43 La Rinconada

Saludos Leomar nuevamente agradecido por entrevistarte. La verdad es que cada vez estás recibiendo buenas oportunidades de montas y en esta ocasión llevas tres compromisos para la reunión 43. Comienzas en la segunda carrera con el cincoañero Calgary presentado por César Morón.

-Un saludo a toda la afición hípica. Calgary, un caballo que ha corrido en distancias largas. Ahora en su distancia (1.300 metros). El entrenador César Morón me dio la oportunidad con este ejemplar, que se encuentra muy bien en la cancha y con un poco de suerte, puedo lograr una buena actuación con Calgary.

Luego en la cuarta competencia monta al potro Mufasa que lo conoces a la perfección y en una ocasión el ejemplar llegó tercero para esta misma distancia de 1.400 metros ¿Qué nos puedes comentar?

-El trainer Wladimir (Sánchez) me sigue dando buenas oportunidades con sus ejemplares. Agradecido con el propietario y el equipo de cuadra. El caballo se ha mantenido muy bien en cancha y podemos hacer una excelente carrera con este ejemplar.

Culmina tus compromisos en la séptima del programa con Gran Pepe que repites en la monta y en su última lograste el triunfo con este ejemplar.

-Si, efectivamente vengo de ganar con Gran Pepe. Se ha mantenido muy bien en cancha y con un poco de suerte puedo repetir victoria con este caballo.