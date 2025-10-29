Leomar Sangronis confía en la mejoría de esta yegua para obtener triunfo en el 5y6 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Arranca el mes de noviembre con la reunión 42, este domingo 02 de noviembre en el hipódromo La Rinconada, la cual, presenta una programación de 12 carreras entre ellas una condicional especial para caballos nacionales e importados de tres y más años, ganadores (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela).

El equipo de Meridiano Web asistió la mañana del día miércoles 29 de octubre a los espacios del óvalo de Coche para estar presente en la jornada de ajustes y aprovechó para entrevistar al látigo aprendiz Leomar Sangronis, a fin de conocer los detalles de sus seis compromisos para la jornada dominical.

Entrevista en vivo: Leomar Sangronis Montas R42 La Rinconada

Saludos Leomar. En esta ocasión llevas seis compromisos para la reunión 42. Inicias en la primera carrera con el tresañero Drako presentado por Gabriel Márquez.

-El entrenador Gabriel Márquez me dio la oportunidad de montar este caballo por primera vez. El ejemplar corre muy bien en la cancha. Esperamos obtener suerte y un buen resultado.

Luego en la segunda competencia monta nuevamente al ejemplar El Chino que reaparece luego de 49 días sin correr

-Este caballo viene de un buen tercer lugar en su última presentación. Puede mejorar bastante, y creo que logrará el triunfo.

Para el cierre del ciclo no válido que será en la sexta carrera montarás a Calgary para la condicional especial para caballos nacionales e importados ¿Qué nos puedes decir?

Por tercera ocasión monto al ejemplar. Corre muy bien y posee una condición física excelente, así que mejoraremos nuestro rendimiento.

Jornada del 5y6: La Rinconada

Leomar, para la jornada del 5y6 Nacional, específicamente en la segunda válida estarás en la silla de la yegua Salomé, que la conoces a la perfección.

Sí, efectivamente conozco a la perfección a la yegua Salomé. Mantiene una condición excelente y, en mi opinión, decidiremos la carrera con ella.

En la cuarta válida estarás sobre los estribos de Queen Tita para el trainer Ismael Paredes.

-Esta yegua terminó quinta en su última carrera. Mantiene una excelente condición física en la cancha. Confiamos en obtener una buena actuación con ella

Culmina tus compromisos en la quinta válida con Acanelada que ha mostrado mucha mejoría en sus últimas actuaciones.

-La yegua Acanelada siempre ocupa un lugar en la pizarra. Ahora corre en su lote y tiene una gran oportunidad, así que lograré un excelente desempeño con ella.