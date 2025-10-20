Estadística al límite: Gabriel Márquez se suma a la pelea por la cima en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Internacional de La Rinconada celebró la reunión 40 con gran expectación. Dos emocionantes pruebas selectivas dominaron la cartelera, un evento que destacó el futuro de la hípica nacional gracias a las victorias del potro Bunker y la potranca Princess Warrior.

Además de la acción en la pista, la recaudación del 5y6 nacional representó un punto de gran relevancia. El popular juego mantuvo su paso arrollador e imbatible al establecer, hasta el momento, la cantidad de 27 semanas consecutivas con montos récord.

Doblete y Empate en la Cima: La Rinconada Entrenadores

Los preparadores Gabriel Márquez y Ramón García Mosquera dominaron la jornada con triunfos múltiples. Márquez logró un doblete con Abu Pepe y la victoria selectiva de Bunker en el Clásico "Albert H. Cipriani" (GII). García Mosquera no cedió terreno y consiguió un "Back to Back" (victorias consecutivas) al ganar la quinta válida con Yaqui Desings y la sexta con Online.

Los líderes de la tabla de entrenadores mantuvieron su ritmo al sumar un triunfo individual. Fernando Parilli Araujo celebró con Luna Dulce, mientras que Carlos Luis Uzcátegui equiparó la acción y aseguró su victoria con la yegua importada Tea Tree Bay (GB).

Restan pocas reuniones: Liderato Entrenadores Lucha

No obstante, el Tercer Meeting experimentó un giro en la estadística con el ascenso de Gabriel Márquez, quien, gracias a su doblete de victorias, alcanza un triple empate en el primer lugar. La victoria de cada profesional refleja la intensa igualdad que caracteriza el Tercer Meeting. El pulso por la estadística no cede, lo cual asegura que el campeonato se resuelva únicamente en la jornada final.

(Abu Pepe)

(Bunker)

Ya cumplida la séptima fecha de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1-Carlos Luis Uzcátegui, Fernando Parilli Araujo y Gabriel Márquez con 8 victorias.

2-Carlos Radelli con 7 victorias

3-Ismael Martínez, Pedro Coronil y Ramón García Mosquera con 4 victorias.

4-Jefferson Rivas, Wladimir Sánchez, Juan Carlos García Mosquera y William Laya con 3 victorias.

5-Freddy Petit, Rubén Lanz, Dany Pimentel, Rohendy Gámez, Deibis Guevara, Jorge Salvador y Rafael Alemán Jr. con dos victorias.