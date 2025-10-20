La clave: Jhonathan Aray se mantiene firme en su liderato del meeting en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada celebró este domingo 19 de octubre la cuadragésima reunión del tercer meeting, con una programación de doce carreras, que incluyó dos pruebas selectivas de grado: Edgar Ganteaume (GII) ganada por la dosañera invicta Princess Warrior y Albert H. Cipriani (GII) con el triunfo del dosañero Búnker.

Asimismo, el monto sellado y recolectado para el juego del del 5y6 Nacional fue Bs.182.015.770,00, convirtiéndolo en el récord número 27 de la presente temporada. Los ganadores con cinco fueron un total de (26683) tickets acertados, para un premio de Bs. 945,45 mientras que un total de (7905) felices ganadores con seis aciertos cobraran la cantidad de Bs 12.310,74.

Destacados: Jinete La Rinconada Victorias

La jornada dominical en el óvalo de Coche se convirtió en un festival de dobletes. El jinete Yoelbis González, junto a la potra Princess Warrior en el Clásico Edgar Ganteaume (GII) y la yegua Tiashan, en la primera válida para el 5y6 acaparó la atención al firmar sendas victorias por partida doble.

Igualmente, el látigo Jhonathan Aray también se sumó a los grandes protagonistas de la tarde al llevarse dos victorias: Abu Pepe en la tercera competencia del ciclo no válido y Búnker en el Clásico Albert H. Cipriani (GII).

El duelo por la cima de la estadística de jinetes sigue al rojo vivo, y en este momento Jhonathan Aray es quien se mantiene en el liderato de la estadística de este último meeting del 2025.

Ya cumplida la séptima fecha de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1 Jhonathan Aray con 13 victorias.

2 Jaime Lugo con 11 victorias.

3 Winder Véliz con 7 victorias.

4 Robert Capriles con 6 victorias.

5 Oliver Medina con 6 victorias.

6 José Gilberto Hernández con 5 victorias

7 Yoelbis González con 4 victorias.

8 Francisco Quevedo con 4 victorias.

9 Ángel Ybarra con 2 victorias.

10 Larry Mejías con 2 victorias.