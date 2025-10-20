Superintendente Antonio Álvarez extiende invitación hípica al público este domingo a La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La jornada hípica número 40 en el óvalo de La Rinconada transcurrió ayer por la tarde con total normalidad. Entre los hechos más destacados se incluyó la realización de dos pruebas selectivas para potros y potrancas. En carreras de 1.400 metros, los ejemplares Princess Warrior y Bunker obtuvieron la victoria en sus respectivas categorías.

El juego del 5y6, principal atractivo para la fanaticada hípica, acaparó el protagonismo en la recaudación por vigésima séptima semana consecutiva. Alcanzó la notable cifra de Bs 182.015.770.

Antonio Álvarez: Convocatoria Afición Hípica Domingo 26

La velada dominical culminó con éxito, ante la presencia de diversas personalidades del mundo hípico. Durante la transmisión del programa Club Hípico, se procedió al sorteo de los puestos de partida para los 18 ejemplares que buscarán la gloria el próximo domingo 26 de octubre.

Los periodistas Manuel Rodríguez y Will Narváez se encargaron de mostrar el puesto de partida asignado a cada ejemplar a medida que los involucrados revelaban el número que les correspondió.

Una vez finalizado el proceso y conocidos los puestos por cada responsable, el Superintendente Antonio Álvarez Cisneros ofreció un pequeño discurso. El espacio contó también con la presencia del señor Luigi Miglietti (Presidente de Unicria), Juan Carlos Ávila (entrenador), Víctor Martínez (Ex grandeliga y propietario de caballos), propietarios, entre otras personalidades.

"El Superintendente dirigió sus palabras, en primer lugar, para invitar a la afición hípica a asistir a este gran evento selectivo a partir de las 11:00 a.m. Hizo un llamado a la fanaticada para que tomen previsiones debido a la coincidencia con un evento en el Estadio Monumental relacionado con la beatificación del Dr. José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

Un domingo de carreras se planifica como una jornada completa de esparcimiento para toda la familia. La invitación se extiende a la familia hípica para que asista y disfrute de un amplio abanico de atracciones. Los más pequeños de la casa contarán con actividades especiales diseñadas para su entretenimiento. Además, el programa incluye música en vivo, una variada oferta gastronómica con opciones de comida y degustaciones, y muchas otras sorpresas".

Clásico Internacional Simón Bolívar: La Rinconada Carreras

De esta manera, la Rinconada no solo ofrece una cartelera de alto nivel deportivo, sino que transforma la jornada dominical en una fiesta social. La directiva busca consolidar el recinto como un punto de encuentro familiar, deportivo y cultural, donde la pasión por los caballos se complementa con una experiencia de entretenimiento integral y memorable para todos los asistentes.