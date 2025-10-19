Entérate de lo que comentó Juan Carlos Ávila sobre el hipódromo La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 19 de octubre en el marco del desarrollo de la reunión 40 del tercer meeting de la presente temporada, uno de los entrenadores venezolanos, quien cumple campaña en Estados Unidos y se encuentra de visita en las instalaciones del óvalo caraqueño es sin duda Juan Carlos Ávila.

El trainer conocido en el ambiente hípico como “El Catire Ávila” quien es ganador de más de 2.000 carreras en Venezuela y Salón de la Fama de Confederación Hípica del Caribe asistió a la arena caraqueña para presenciar las competencias de la jornada dominical.

Juan Carlos Ávila: Entrevista INH R40 Hipismo Venezolano

Asimismo, en entrevista para el canal de YouTube Oficial INH, Ávila comentó acerca del motivo de su visita a nuestro país, pues participará en la edición número 79 del Gran Premio Clásico Internacional Simón Bolívar (GI) con el ejemplar importado Gran Yaco propiedad del ex pelotero de las Grandes Ligas Víctor Martínez.

“Me siento muy bien y emocionado y aquí estamos atendiendo una invitación que le hizo el Potro Álvarez a Víctor y decidimos traer a Gran Yaco para el evento del Simón Bolívar. Esa es la razón por la que estamos aquí, por supuesto que la aceptamos y la atención en estos dos días ha sido increíblemente bien. El recibimiento de todos ha sido excelente y me hace sentir que no perdí más de 30 años en este hipismo”.

Sobre la observación del ejemplar estadounidense Gran Yaco en su ejercicio previo al magno evento en la pista caraqueña, Ávila reseñó lo siguiente: “Lo he visto en estos dos días en unos detalles que se van a superar. Estuvo excelente en su trabajo, pero por lo que hizo ayer (sábado) está muy bien. Es un caballo de mediana clase allá en Estados Unidos, pero tiene calidad en estos tiros y pienso que lo vamos a estar decidiendo si Dios quiere”.

Finalmente, Ávila destacó la importancia que se vive en este momento el hipismo venezolano a su regreso a Venezuela después de 9 años: “Hasta ahora todo lo que veo ha sido maravilloso, las instalaciones del hipódromo están impecables. Realmente me quito el sombrero y la seguridad que se vive en las caballerizas es única. Ya con ese detalle, el hipismo ganó y los primeros protagonistas que son los caballos están a salvo y eso es muy importante para mí”.