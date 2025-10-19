La Rinconada: Esto fue lo que pagó el 5y6 nacional en la reunión 40

Suscríbete a nuestros canales

Con una programación de 12 carreras entre ellas dos Clásicos de Grado II, se celebró este domingo 19 de octubre en el hipódromo de La Rinconada, la reunión 40 del tercer meeting, por lo que el 5y6 sobrepasó los 182 millones de bolívares, cifra récord para la temporada por 27 semanas consecutivas.

Meridiano: Monto sellado y total a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 Nacional recolectó un monto sellado de Bs. 182.015.770,00 de los cuales Bs. 98.288.515,80 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los tickets con 6 aciertos, se repartieron Bs. 25.482.207,80.

La Rinconada: Resultado de los ganadores en el 5y6 nacional

En la primera válida, séptima del programa, la victoria fue para Tianshan (número 6), con un dividendo de Bs. 203,76 a ganador y Bs. 124,99 a placé, con Yoelbis González en yunta con Rafael Cartolano, por lo que el tiempo para 1.200 metros fue de 76 segundos exactos.

En la octava carrera, que fue la segunda válida, el triunfo fue para la debutante, Génesis Paola (número 6) con la monta de Franklin Velásquez, y entrenada por Ismael Martínez. Dejó crono de 67.4 para 1.100 metros mientras que el dividendo arrojado fue de Bs. 106,09.

La tercera válida, la ganó la británica Tea Tree Bay (GB) (número 4) con el jinete José Alejandro Rivero, quien recibió las instrucciones de Carlos Luis Uzcátegui, para dejar el crono en 82’’3 segundos para 1.300 metros.

En la cuarta válida, décima carrera, el triunfo fue para el caballo Gran Pepe (número 5) con la monta de Leomar Sangronis. El pupilo de Pedro Coronil dejó crono de 73’’1 para el tiro de 1.200 metros.

En la undécima carrera, que fue la quinta válida, Yaqui Desings (número 3) se alzó con la victoria con el aprendiz Luis Funez Jr. sobre los estribos y Ramón García Mosquera en el entrenamiento, por lo que pagó un dividendo de Bs. 87,05 a ganador.

En la última carrera de la jornada, La Rinconada, duodécima en turno, que jugó como la sexta válida, se la llevó Online (número 5), con la monta de Oliver Medina y bajo la preparación de Ramón García Mosquera.

Ganadores: Pagos los seis de la suerte La Rinconada

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de (26683), los cuales ganaron cada uno un monto de Bs. 945,45. mientras que los ganadores con seis aciertos fueron solo (7905) tickets, los cuales ganaron un monto de Bs. 12.310,74.