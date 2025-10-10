Ramón García Mosquera confía en la victoria de esta yegua en el 5y6

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de Meridiano Web y Gaceta Hípica estuvo presente en la jornada de ajustes realizada la mañana de este viernes 10 de octubre en los espacios de la pista del hipódromo La Rinconada a fin de buscar la información precisa con los entrenadores y jinetes que están listos para participar en la trigésima novena reunión de este domingo 12 de octubre.

Uno de los entrenadores más exitosos y reconocidos en el óvalo caraqueño es sin duda Ramón García Mosquera quien presenta dos ejemplares para la programación del 5y6 Nacional de la jornada dominical.

Ramón García Mosquera: Entrevista en vivo Ejemplares 5y6 La Rinconada

El trainer García Mosquera compartió en la presente entrevista sus impresiones sobre cada uno de sus ejemplares, y así brindar un análisis detallado.

Entrenador Ramón un gran saludo para usted y estamos agradecidos por brindarle la entrevista que es propicia para nuestros lectores hípicos de Meridiano Web. Tendrás dos presentados para el 5y6 de la reunión 39, el cual inicias en la primera válida con la yegua Axis Mundi que reaparece luego de 91 días sin correr.

-Es una yegua que no hay que tomar en cuenta su última competencia pues partió muy mal. En esta ocasión buscamos el descargo de Medina (jinete aprendiz Oliver Medina). Es una carrera complicada porque este lote siempre está llegando cerca y nuestra yegua estará decidiendo con el favor de Dios.

Por último, en la cuarta válida con la monta de Yonkleiver Díaz presenta a Victory Rose.

-Es una yegua que ha venido en evolución. Ha corrido dos veces en la cuadra. En su última, aunque llegó segunda no mejoró el tiempo de la misma. Ella tiene que seguir en evolución y pienso que deben jugar acompañada para esta carrera porque va estar entre los tres primeros lugares con el favor de Dios.