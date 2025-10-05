El 5y6 de La Rinconada fija un nuevo récord de monto por 25 semanas consecutivas

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de La Rinconada se desarrolla este domingo 05 de octubre la trigésima octava reunión, con una programación de 12 carreras, sin eventos selectivos, pero con un 5y6 nacional muy parejo que promete buenos dividendos al final de la tarde.

Datos hípicos: La Rinconada Ganadores

La primera de las carreras no válidas en distancia de 1.800 metros se la llevó la cuatroañera Majestuosa (número 5), con la monta de Jaime “El General” Lugo y el entrenamiento de Carlos Radelli, con un tiempo de 116.4 segundos y abonó un dividendo de Bs 147,86 a ganador.

Luego en la segunda prueba para el recorrido de 1.400, el triunfo fue para el castaño de tres años Tío Horacio (número 4) con Robert Capriles en el sillín y Fernando Parilli Araujo en la preparación, por lo que dejó crono de 86,3 y arrojó un dividendo si se quiere sorpresivo de Bs164,55 a ganador.

En la tercera de las no válidas que tuvo un recorrido de 1.300 metros, se la llevó Dra. Bea (número 7), con un tiempo oficial de 69.2 para dejar un dividendo de Bs. 76,00 a ganador.

La cuarta de la tarde de carreras fue una victoria sorpresiva para la yegua Mía Ragazza (número 1), conducido por el experimentado Johan Aranguren y presentada por Carlos Radelli quien consigue la segunda foto de la tarde, generó un pago de Bs. 4.149,67 a ganador.

La quinta de la no válida, el triunfo fue para King Julien (número 3), montado por el aprendiz Oliver Medina y preparado por Wladimir Sánchez para los colores del Stud “Madagascar”, con un crono de 87.1 para los 1.400 metros y pagó un dividendo de Bs. 158,14 a ganador.

Para cerrar el ciclo no válido, se disputó la sexta carrera especial para caballos de seis y más años nacionales e importados, ganadores de cinco y más carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.100 metros.

Futuro fue el seisañero que visitó al recinto de ganadores, con la monta de Jaime Lugo y el entrenamiento de Carlos Radelli, con tiempo de 67.2 en el recorrido de 1.100 metros, al mismo tiempo pagó un dividendo de Bs. 145,35 a ganador.

Monto 5y6: La Rinconada Récord

El monto recaudado del monto sellado para el juego del 5y6 Nacional para esta reunión 38 fue de Bs. 157.050.630,00, una cifra récord por vigésima quinta semana, de los cuales, Bs.21.987.088,20 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares, mientras para los ganadores con los seis de la fama, se repartirá Bs. 84.807.340,20.