La guerrera de Wladimir Sánchez: Una ficha indescartable para el 5y6 en La Rinconada

La temporada 2025 en el emblemático Hipódromo La Rinconada ha estado marcada hasta ahora por una intensa pugna de liderazgo en los renglones de jinetes y entrenadores.

Yegua guerrera: La Rinconada Entrevista 5y6 nacional

Este domingo, el telón se levanta para la quinta jornada del tercer meeting, un nuevo capítulo donde figuras como el entrenador Wladimir Sánchez aspiran a visitar nuevamente el recinto de ganadores del óvalo de Coche.

En esta profesión de altos y bajos, lo crucial es no decaer y mantener el arduo trabajo, algo que Sánchez ejemplifica. Tras varios meses de espera, logró reencontrarse con la victoria y ya suma dos triunfos. Un detalle destacable de su cuadra es su consistencia, pues aproximadamente el 30% de sus ejemplares finalizan entre los tres primeros lugares.

“Gran saludo a toda la afición”

Trainer su primer presentado es en la segunda carrera con el ejemplar Mufasa que viene de alcanzar victoria en su más reciente.

- Tras una contundente victoria, enfrentaremos el reto de subir de categoría. Reconocemos que se trata de una carrera muy compacta y exigente. No obstante, estamos seguros de que nuestro ejemplar tiene la capacidad de realizar una excelente carrera en su debut en este lote superior.

Luego presenta otro ejemplar que esta de turno llamado King Julien en la quinta carrera.

-Sí, este caballo esta saboreando el triunfo desde hace par de presentaciones. Para esta ocasión la presencia del americano lo hace más interesante y considero que ambos van a brindar un gran espectáculo.

Indescartable: Yegua Wladimir Sanchéz La Rinconada

Y en la primera válida del 5y6 nacional con descargo de cuatro kilos presenta a Salomé.

-Sí, mi guerrera Salomé corre bien contra las cincoañeras y cuatroañeras. Para este domingo considero que es una yegua indescartable en sus combinaciones y así se los confirmo.

Gracias por la entrevista, saludos para ustedes a sellar el 5y6 y apersónese a las carreras que se pasa muy bien. Abrazos para todos gracias.