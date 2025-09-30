Nieta de Taconeo que en su última fue la gran favorita y ganó retorna el domingo a la pista de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Octubre arrancará con buena jornada hípica, al desarrollarse el día domingo, la reunión numero 38 con un total de 12 competencias sin pruebas selectivas y el clarín sonará a partir de la 1:00 de la tarde.

Justamente, la actividad iniciará con la primera del ciclo no válida para yeguas nacionales e importadas de tres años, ganadoras de la de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.800 metros.

Nieta de Taconeo: Reaparece No Valida R38 La Rinconada Datos Hípicos

De las ocho inscritas, se encuentra la tresañera Anabella (número 4), será montada por el efectivo jinete aprendiz Winder Véliz y presentada por Ramón García Mosquera que defenderá con los colores del Stud Andrea Stable I.

La hija de Constructor White en Muñecota por el Triple Coronado Taconeo reaparece al óvalo caraqueño luego de 56 días sin correr, por lo que será una fuerte candidata para deslumbrarse en este tiro de aliento.

En su última actuación del día 10 de agosto, Anabella reapareció tras 42 días y se llevó el triunfo para el lote de debutantes y perdedoras, con Robert Capriles sobre los estribos en el lote de perdedoras, al mismo tiempo fue primera favorita para la revista con la mayor trayectoria en el deporte hípico venezolano: Gaceta Hípica. Dejó crono de 82,1 para los 1.300 metros.

Ejercicio previo: La Rinconada

El ejercicio más reciente La pupila de García Mosquera en la arena de Coche lo hizo el pasado viernes 26 de este mes de septiembre cuando marcó 63,3 para 1.000 metros, en pelo, voló en todo el trayecto y dejó un remate de 12 segundos exactos.