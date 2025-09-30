Ojo al 5y6: Yegua que fue el robo de toda Venezuela está de vuelta para la R38

Suscríbete a nuestros canales

La reunión dominical 38 será este domingo 05 de octubre en el marco del tercer meeting de la temporada con la cartelera de 12 competencias sin cortes selectivos, mientras que la primera competencia comenzará a partir de la 1:00 de la tarde.

Un total de 14 yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadoras de una carrera (a excepción de carrera de reclamo en Venezuela) conformarán la nómina para la séptima carrera, primera válida para el juego del 5y6 Nacional, que será pautada para las 3:30 de la tarde y así se dará inicio al juego popular de la afición hípica venezolana.

Caramel Love: Regreso 5y6 R38 La Rinconada

Entre las competidoras inscritas para esta válida estará Caramel Love (número 4) que regresa al óvalo de Coche, por lo que vuelve a las manos de Jervis Alvarado y será presentada por Yorvis Villamizar en defensa para los colores del Stud E.A.K.

En su actuación del día 07 de este mes, la pupila de Villamizar llegó sexta a 7 3/4 cuerpos de la ganadora Chimpolera.

Sin embargo, se debe recordar que en su última quedó inscrita para competir en la sexta válida para el juego de las mayorías de la reunión 36 pero fue retirada por presentar Cólico, al mismo tiempo era el robo de toda Venezuela.

Ejercicios previos: La Rinconada

En su ejercicio realizado el pasado sábado 27 de septiembre, Caramel Love trabajó de segunda y logró un tiempo de 49,4 para los 600 metros, en pelo, de carrerón, cómoda publicada por el sitio web jockey pronósticos.