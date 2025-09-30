Hipismo

Ojo al 5y6: Yegua que fue el robo de toda Venezuela está de vuelta para la R38

Se encuentra inscrita para competir en una de las válidas para el juego de las mayorías

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 03:44 pm
Ojo al 5y6: Yegua que fue el robo de toda Venezuela está de vuelta para la R38
Foto: José Antonio Aray.
Suscríbete a nuestros canales

La reunión dominical 38 será este domingo 05 de octubre en el marco del tercer meeting de la temporada con la cartelera de 12 competencias sin cortes selectivos, mientras que la primera competencia comenzará a partir de la 1:00 de la tarde.

NOTAS RELACIONADAS

Un total de 14 yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, ganadoras de una carrera (a excepción de carrera de reclamo en Venezuela) conformarán la nómina para la séptima carrera, primera válida para el juego del 5y6 Nacional, que será pautada para las 3:30 de la tarde y así se dará inicio al juego popular de la afición hípica venezolana.

Caramel Love: Regreso 5y6 R38 La Rinconada

Entre las competidoras inscritas para esta válida estará Caramel Love (número 4) que regresa al óvalo de Coche, por lo que vuelve a las manos de Jervis Alvarado y será presentada por Yorvis Villamizar en defensa para los colores del Stud E.A.K.

En su actuación del día 07 de este mes, la pupila de Villamizar llegó sexta a 7 3/4 cuerpos de la ganadora Chimpolera.

Sin embargo, se debe recordar que en su última quedó inscrita para competir en la sexta válida para el juego de las mayorías de la reunión 36 pero fue retirada por presentar Cólico, al mismo tiempo era el robo de toda Venezuela.

Ejercicios previos: La Rinconada

En su ejercicio realizado el pasado sábado 27 de septiembre, Caramel Love trabajó de segunda y logró un tiempo de 49,4 para los 600 metros, en pelo, de carrerón, cómoda publicada por el sitio web jockey pronósticos.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Venezuela Tenis Thibaut Courtois
Martes 30 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo