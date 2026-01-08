¿Atleti o Madrid? Supercopa de España 2026 EN VIVO

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

El FC Barcelona ya se metió en la gran final. Pero hoy el Real Madrid y el Atlético de Madrid batallarán por la victoria. ¡Esto es la Supercopa de España y la disfrutas gratis en Venezuela por Meridiano Televisión!

Además de la señal abierta, los encuentros también estarán disponibles en alta definición a través de SimplePlus, InterGO, Netuno Go y ABA TV Go. También por el streaming de meridiano.net/meridianotv.

Fechas y horarios Supercopa de España

Semifinal 2 – HOY Jueves 8 de enero. Antesala 2:00p.m. Inicio 3:00p.m.: Atlético de Madrid vs Real Madrid

Gran Final – Domingo 11 de enero. Antesala 2:00p.m. Inicio 3:00p.m.

Club merengue con bajas sensibles

El Real Madrid llega al encuentro con bajas sensibles: Kylian Mbappé por un esguince en la rodilla derecha, Éder Militao y Trent Alexander-Arnold.

Derbi de Tercer Tiempo

Al finalizar el encuentro, no te puedes perder el programa especial que tiene preparado Tercer Tiempo por Meridiano Televisión. Analiza, junto a los especialistas en deportes, las acciones del encuentro. Habrá invitados especiales, debates, mucha polémica y más.

La Supercopa de España 2026 se vive por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.