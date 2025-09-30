¡Alerta en los acumulados! Regresa el "dato super atrasado" que no puedes ignorar para la R38

Suscríbete a nuestros canales

La carrera de cierre es, por tradición, la más emocionante y reñida del programa. La sexta válida de la jornada 38 en La Rinconada no será la excepción, pues en sus 1.200 metros se definirá quiénes fueron los afortunados capaces de acertar los seis de la fama del 5y6 Nacional.

En ella participan caballos nacionales e importados de 4 y más años, ganadores de una carrera, en total son 14 los inscritos. La hora de partida está programada para la 5:35 pm.

Dato Atrasado: La Rinconada Reunión 38 Acumulados

Ralfcristopher es uno de los nombres que reaparece en esta decisiva prueba tras 49 días de inactividad. Este ejemplar suele generar gran expectativa y rumor en los pasillos de La Rinconada, donde se le señala constantemente como el "fijo" o el "dato" de la carrera.

Sin embargo, a pesar de la insistencia popular y el ruido, Ralfcristopher no termina de cristalizar y concretar esa victoria que el público hípico tanto espera. Su regreso, por lo tanto, estará bajo la lupa, para buscar finalmente confirmar su potencial en la pista.

(Unida victoria en 18 presentaciones)

El pupilo del Stud ‘Excelso’, es un castaño de cinco años nacido y criado en el Haras La Orlyana que entrena Jesús Antonio Romero, que por primera vez será montado por Yoelbis González con un hándicap de 53.

Para esta ocasión el castaño llevará un implemento adicional es decir va con: BB (Bozal Blanco), Cc (Casquillo Correctivo), y La (Lengua Amarrada). La yunta jinete-entrenador por cuarta ocasión en el año se verán las caras en búsqueda de la primera victoria.

Distancia de 1.200 metros: Ejercicios Previos La Rinconada:

Sep 18 M. Romero Q E/P 15.3 29,2 (400) 42,2 2p 57 4p/73,1/ -2V contenido con remate de 13.4.

Sep 25 C. Umbría E/S 15,2 29,1 41,4 (600) 54,3 2p 70,2/85,1//100,3// sin hacerle nada, contenido con remate de 12,3. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.