Potra de linaje selectivo busca sorpresa en el 5y6: Regresa tras un debut muy cercano para la R38

Este primer domingo del mes de octubre viene acompañado de la reunión número 38 de la campaña en el hipódromo La Rinconada, con un programa de doce carreras. El 5y6 nacional activo desde la séptima carrera y que desde ya por lo parejo del programa se espera excelentes dividendos.

De vuelta a la pista: Linaje Selectivo 5y6 nacional

Una de las competencias parejas de este fin de semana será celebrada a la altura de la undécima carrera, quinta válido duelo exclusivo para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras que tendrá recorrido de 1.400 metros con una nómina hasta ahora de diez participantes.

De las participantes el entrenador Freddy Petit luego de 98 días sin correr inscribió a la castaña Perijanera un producto de Champlain en Newmarket por Big Prairie, que cuenta con campaña de una actuación para cero triunfos.

Y es que en su carrera de estreno del pasado 29 de junio del presente año con la monta de José Gilberto Hernández arriba en la octava casilla, pero a solo siete cuerpos y tres cuartos de la ganadora Antalya. Para esta ocasión pasa a las manos del jinete aprendiz Carlos Brito.

Madre: Ganadora selectiva La Rinconada

Newmarket la madre de Perijanera fue una yegua muy rendidora de la familia “Paparoni” capaz de ganar en siete ocasiones de 17 presentaciones donde destacan los triunfos de: a los 3 años, 1º Clásico Joaquín Crespo (G1), a los 4 años, 1º Clásico Gelinotte (G2); a los 5 años, 1º Clásico Gustavo J. Sanabria (G3), Clásico Blondy (G3). Cabe destacar que es hermana completa de los campeones Ninfa del Cielo y Bukowski.

Ejercicios más recientes: La Rinconada Sorpresa Yegua

Sep 19 C. Brito E/P 20 33,1 47,4 (600) 60,2 2p 72,4 4p/85,4 100,2/ super cómoda y muy bien después de la raya con remate de 14.4.

Sep 26 C. Brito E/P 30,2 45 59 72,3 (1000) 85,3 2p 98,4 4p 113,2/129,1// cómoda y muy bien después de la raya con remate de 13,3. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.