Ejemplar importado que debutó con victoria reaparece con trabajos fenómenos y extraordinarios en La Rinconada

Un nuevo mes llegará con buen pie y será octubre, pues su primer domingo se realizará la reunión número 38 con la programación de 12 competencias sin pruebas selectivas en el hipódromo La Rinconada.

El tercer meeting de la temporada continúa con un éxito rotundo en el óvalo de Coche, con la presencia no solo de ejemplares nacionales sino también, de la presencia de ejemplares importados. Esta jornada se destaca por el alto nivel competitivo, al confirmar el prestigio de los purasangres que compiten en el óvalo caraqueño domingo a domingo.

Entre las competencias destinadas para la jornada dominical del día domingo 05 de octubre se encuentra la segunda del ciclo no válido para el lote de caballos nacionales e importados de tres años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.400 metros y participarán siete corredores inscritos.

Uno de ellos es el castaño importado High Control (USA) (número 3), repetirá en la monta del jinete venezolano con talla internacional Larry Mejías y la presentación de Ismael Martínez para los colores del Stud San Manuelito.

El norteamericano High Control (USA), reaparece luego de 42 días sin correr y en su debut del día 24 de agosto se llevó el triunfo en la conocida carrera de los acumulados (sexta válida) para el 5y6 dominical de la trigésima segunda, la cual dejó tiempo de 79,3 para los 1.300 metros.

Fue postulado como el primer favorito para Gaceta Hípica y arrojó un dividendo de Bs. 91,74 a ganador.

Ejercicios previos: La Rinconada

El trabajo más reciente del presentado importado por Martínez lo realizó el pasado viernes 26 de septiembre en la pista caraqueña. Trabajó de segunda vuelta y marcó 68.2 para 1.000 metros, en silla, sin hacerle nada, fenómeno con remate 12,2, publicado por la web de jockey pronostico.