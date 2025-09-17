La jugada de Ismael Martínez: Un pronóstico imperdible y una sorpresa para triunfar en la jornada de lujo (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Durante la semana, el hipódromo La Rinconada es un hervidero de actividad. Se realizan los ejercicios y traqueos que afinan a cada ejemplar, con miras a preparar la estrategia que definirá el espectáculo del domingo. Es en este ambiente, lejos de la euforia de las tribunas, donde se gesta la información más valiosa.

Entrevista: Fijo Batacazo Reunión 36 La Rinconada

Conscientes de ello, en Meridiano Web nos adentramos entre la tribuna de los 1000 y 1.400 metros para estar cerca de los protagonistas. Nuestra misión es clara: obtener de primera mano la información exclusiva de entrenadores y jinetes, quienes conocen el estado real de sus ejemplares.

El objetivo es brindar al público hípico todos los detalles y el análisis necesario para que se sientan parte de la acción y tomen las mejores decisiones en la jornada de carreras.

Para esta reunión 36 el entrenador Ismael Martínez tiene cinco presentados, nos acercamos a él para conocer sobre el trabajo con cada uno de ellos y estas fueron sus palabras:

Entrenador un gran saludo y agradecido por la oportunidad.

-Bueno, ante todo un saludo a la afición hípica y deseándoles la mayor de las suertes para este fin de semana. Donde buscaré informales de la mejor manera y que la suerte este de nuestro lado.

Inicia la jornada en la segunda carrera con la yegua Jenifer Daniela que será montada por Yoelbis González.

-Esta yegua en su debut lo hizo bastante bien a pesar de presentar problemas en los 800 metros ya que buscó un poco afuera. Para esta ocasión atraviesa un buen momento.

Sin embargo, la presencia de yeguas importadas entre ellas la chilena. Considero que con estas dos se asegura esta carrera.

Luego en la tercera carrera por segunda ocasión en su cuadra corre el ejemplar Ping Pong.

- Es la segunda vez que el ejemplar estará bajo mi presentación. Para esta carrera buscamos los 1.200 metros con el objetivo de que retome su nivel. Aunque es una competencia pareja con la presencia de dos importados, esperamos que el nuestro cumpla una buena actuación.

En el clásico “Lanzarina” presenta a una gran corredora, la importada The Exquisite Girl (Usa).

-Esta yegua en su debut tuvo mala suerte ya que en los 800 metros buscó un poco afuera, ahora atraviesa un gran momento y yo creo que la nuestra va ganar el clásico Lanzarina grado dos.

Compromisos en las válidas: Entrenador Carreras Ismael Martínez

Para el 5y6 nacional y luego de 49 días reaparece al ejemplar Home Real.

- El ejemplar reaparece tras un breve paro. En esta ocasión, atraviesa un gran momento y llega con suficientes trabajos. Considero que es una opción obligatoria en esta segunda válida. Aunque el lote es parejo por la presencia del americano El Silencio, no lo dejen fuera de sus combinaciones.

Y cierra sus presentados en el clásico “Victoreado” con la única yegua de la carrera, Spectacular Queen.

- No tomen en cuenta su debut, ya que salió saltando de la gatera. Ahora mismo, la yegua atraviesa un gran momento y esperamos que haga una excelente carrera. Sin embargo, como bien se sabe, es una competencia de hembras contra machos, lo que da una ligera ventaja a los rivales. Por ello, aconsejo incluir la mayor cantidad de ejemplares en sus combinaciones, pero sin dejarla fuera a ella.