La Rinconada se viste de gala: Cuatro selectivas prometen grandes duelos y emoción en la reunión 36

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) anunció, a través de sus plataformas digitales, los detalles de la trigésima sexta reunión en el hipódromo de La Rinconada, la cual será la tercera fecha del último meeting de la temporada 2025.

La programación incluye un total de cuatro carreras selectivas y dos condicionales especiales, estas últimas se disputarán en la tanda de competencias no válidas del programa que promete mucha emoción de principio a fin.

Los Clásicos de la jornada: La Rinconada Reunión 36 Carrera

El primero de los grandes duelos será la edición número 25 el Clásico “Hípica Nacional” (G1). La competencia, con una distancia de 2.000 metros, reunirá a 7 yeguas nacionales e importadas de tres y más años.

Fast Sensations.

Steady (Chile).

Mother Carmen.

The Queen Nani.

Nikitis (Usa).

Ambrosia.

She A Baddie (Usa).

La prueba se disputará a las 2:40 p. m. y tendrá un premio adicional a repartir de $150.000.

Posteriormente se correrá el XLVI Clásico "Lanzarina" (G2), con una nómina de ocho potrancas nacionales e importadas de dos años en recorrido de 1.200 metros y cuya premiación adicional especial será de $125.000.

Princess Ana.

Priyanka.

Amor Platónico (Usa).

Princess Warrior.

The Exquisite Girl (Usa).

Melcocha (Usa).

Forever Beatriz.

Bella del Cielo.

Acto seguido se correrá en el 5y6 nacional en la tercera válida el XLVI Clásico “Victoreado” (G3), con una nómina de nueve potros nacionales e importadas de dos años en recorrido de 1.200 metros y cuya premiación adicional especial será de $100.000.

Spectacular Queen (Usa).

Mr. Barbaro.

Doctor Rodilla.

Cibernetico (Usa).

Bunker.

Zadkiel.

Rey de Corazones.

Magabure (Usa).

Star White

Para cerrar la jornada de clásicos, la undécima competencia será el LXXXII Clásico Internacional “Jockey Club de Venezuela” (GI). Con 1.800 metros de recorrido, la carrera contará con 12 inscritos y una hora de partida a las 5:10 p. m. La bolsa a repartir en este caso es de $150.000.

Prince Cheraf.

Maple Grove.

Carlgary.

Rod Hendrick.

Arrebol.

Isobarico.

Shakman.

Special Element (Usa).

Toro Salvaje (Usa).

Astuto.

El Gran Coliseo.

Esta prueba, considerada la más importante del programa, y tendrá una bolsa a repartir en este caso de $150.000.

¡La Rinconada en ebullición! Un duelo electrizante y un récord histórico

La emoción en el hipódromo de La Rinconada está al máximo. El tercer meeting de entrenadores se ha convertido en una verdadera batalla por el liderato. Por un lado, el jinete Jhonathan Aray y el aprendiz Winder Véliz protagonizan un electrizante empate en la cima con cuatro victorias cada uno.

Mientras tanto, en la estadística de los preparadores, Carlos Luis Uzcátegui no da tregua, defendiendo su corona con tres triunfos para buscar ganar de forma consecutiva otro meeting en su carrera.

El 5y6 sigue imparable y suma un nuevo hito

La adrenalina se dispara con la activación del 5y6 en la séptima carrera, donde 10 participantes lucharán por un premio de Bs. 3.000,00 más un adicional de $9.800,00.

Este popular juego de apuestas no deja de hacer historia. Con 22 récords de recaudación consecutivos desde el 20 de abril, el 5y6 demuestra una fuerza imparable. En esta ocasión, el monto a superar será de Bs. 137.632.670,00.