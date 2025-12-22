IVSS anuncia la fecha del pago de la pesión por este monto

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) anunció la fecha exacta en la que será acreditada la pensión correspondiente al mes de enero de 2026, este pago se realizará directamente en las cuentas bancarias de todos los pensionados, quienes recibirán el monto equivalente al salario mínimo nacional. La institución destacó que la medida forma parte del cronograma habitual de cierre de año.

Fecha establecida para la pensión

El IVSS informó que el depósito se efectuará este lunes 22 de diciembre de 2025. A través de sus redes sociales, el organismo confirmó que los beneficiarios recibirán 130 bolívares, el cual es el monto equivalente al salario mínimo nacional establecido en abril de 2022.

Además, se recomendó utilizar los servicios de banca en línea para verificar el pago, evitando así aglomeraciones en las entidades bancarias durante la jornada.

"Con el propósito de optimizar el servicio a sus beneficiarias y beneficiarios, el personal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales anuncia que iniciará el pago a pensionadas y pensionados correspondiente al mes de enero 2026.", dice el mensaje del ente estatal.

Bono para los abulitos

De manera paralela, la Plataforma Patria activó este día el denominado "Bono Contra la Guerra Económica" dirigido exclusivamente a los pensionados del IVSS. Los abuelitos recibirán en su billetera digital 13.500 bolívares, equivalentes a 47 dólares al cambio de la tasa del Banco Central de Venezuela, este beneficio funciona como un refuerzo económico adicional para los adultos mayores.