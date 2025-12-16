Sistema Patria: Comienza el pago del bono de "guerra económica" de diciembre más una bonificación

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Venezuela comenzó el pago del bono "Contra la Guerra Económica" a trabajadores activos de la administración pública, correspondiente al mes en curso, a través de la Plataforma Patria.

¿Cuánto es el monto?

El Canal Patria Digital apuntó en sus redes sociales que el monto otorgado es de 32.400 bolívares, equivalentes de 118,42 dóalres al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV) del 15 de diciembre.

Este bono tuvo un incremento de 15,38% en bolívares en comparación al monto recibido en el mes de noviembre de 2025. Además del monto acreditado, el mensaje del Sistema Patria se agregó una bonificación de "Fin de Año" por un monto de 5.400 bolívares, que al tipo de cambio oficial es de 19,73 dólares.

Otros bonos pagados

En la segunda semana de diciembre, el Gobierno de Venezuela también habilitó a través del Sistema Patria el pago del bono "Corresponsabilidad y Formación" por un monto de 24.700 bolívares equivalentes a 94,23 dólares.

¿Cómo retirar el pago a través de la Plataforma Patria?