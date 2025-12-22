El "Abusador" vuela en la LVBP: Acuña Jr. supera en tiempo récord su registro de la MLB 2025

Suscríbete a nuestros canales

Ronald Acuña Jr. ha regresado a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con una misión clara: demostrar que sus piernas están al 100%. En apenas un par de semanas con los Tiburones de La Guaira, el de La Sabana ya ha logrado una marca sorprendente al superar la producción de estafadas que registró durante toda su campaña 2025 en las Grandes Ligas.

El contraste de las cifras: de la cautela a la agresividad

La diferencia entre el Acuña "precavido" de Atlanta y el Acuña "agresivo" de La Guaira es notable en los registros oficiales. Durante la temporada de la MLB 2025, tras regresar de su cirugía de rodilla, la prioridad de los Bravos fue la protección física de su estrella. En consecuencia, Acuña Jr. disputó un total de 95 encuentros en los que acumuló apenas 9 bases robadas. Si bien este periodo le sirvió para alcanzar hitos históricos, su ritmo de juego fue notablemente más pausado que en años anteriores por precaución médica.

Sin embargo, el panorama en Venezuela ha dado un giro radical. En apenas 14 juegos disputados con los Tiburones en la zafra 2025-26, "El Abusador" ya ha alcanzado las 11 bases robadas. Esto significa que en solo par de semanas de acción invernal, ya ha estafado más almohadillas que en los más de dos meses que estuvo activo este año en Estados Unidos.

Libertad total en los senderos

Desde su incorporación al conjunto escualo, Acuña Jr. dejó claro que no venía con limitaciones. Con un ritmo vertiginoso en las almohadillas, su agresividad se ha convertido en el motor de la ofensiva litoralense, ejerciendo una presión constante sobre los lanzadores y receptores rivales en cada turno.

Esta explosión de velocidad sugiere que el plan de juego conservador diseñado por los Bravos para proteger su rodilla ha quedado atrás. Con el permiso de Atlanta para jugar "a su estilo", la estrella venezolana está utilizando la LVBP como preparación para sus próximos compromisos en las Grandes Ligas.