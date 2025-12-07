LVBP

LVBP: Ronald Acuña Jr. hace gala de su potente brazo con un out de lujo

El de La Sabana también ha aportado enormemente a la defensiva durante esta temporada 2025-2026

Por

Theoscar Mogollón González
Domingo, 07 de diciembre de 2025 a las 05:10 pm
LVBP: Ronald Acuña Jr. hace gala de su potente brazo con un out de lujo
Foto: @tiburonesbbc
Es todo un lujo que Ronald Acuña Jr. esté jugando en esta temporada 2025-2026, y eso no es secreto para nadie. Desde que se uniformó con los Tiburones de La Guaira, los ojos del mundo del beisbol han estado sobre la LVBP, ya que cada batazo y cada jugada en los jardines que protagoniza siempre da de qué hablar.

Un out al estilo Acuña Jr.

Previo al juego de este domingo, el de La Sabana ha aportado enormemente con su ofensiva. Sus números luego de siete presentaciones señalan dos jonrones, cuatro carreras impulsadas, seis anotadas y un promedio al bate de .321. Pero eso no es todo.

En la noche del pasado sábado, en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, Ronald Acuña Jr. también sacó a relucir su clase con el guante tras concretar un increíble out.

La jugada en cuestión sucedió a la altura del segundo episodio, cuando Danry Vásquez pegó un sencillo por su pradera, pero con un tiro certero logró poner out a Alejandro Mejía en la tercera base con asistencia de Maikel García.

 

