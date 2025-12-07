LVBP: Leones y Magallanes comparten la cima de esta estadística negativa

Suscríbete a nuestros canales

El sótano de la clasificación de esta temporada 2025-2026 de la LVBP ha estado compartido entre Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas, algo impensable para muchos fanáticos hace unos tres meses atrás. El motivo de esto se debe a varios factores, siendo el pitcheo uno de los más cuestionados.

Escenarios de terror para Leones y Magallanes

Y es que el problema del pitcheo colectivo de los eternos rivales abarca todo, desde los abridores, pasando por los relevistas, y concluyendo con los cerradores. Pero cuando se trata del escenario más doloroso para sufrir una derrota, sin duda que el noveno inning resalta por encima del resto, ya que el lanzador de turno no es capaz de preservar la ventaja a falta de tres outs.

El ejemplo más reciente de esto sucedió, justamente, en la noche del pasado sábado. Los capitalinos llegaron a la baja del décimo capítulo con ventaja de tres rayitas, pero ni Norwith Gudiño ni Anthony Vizcaya lograron ponerle el candado al juego en Nueva Esparta, lo que les llevó a desperdiciar otra oportunidad de salvamento.

Dicho esto, cuando hablamos de Blown Save (oportunidad de salvar desperdiciada) en la actual zafra de la LVBP, Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes lideran la liga con un total de 17. La lista se complementa con Tiburones de La Guaira (15), Caribes de Anzoátegui (13), Cardenales de Lara (10), Bravos de Margarita (10), Águilas del Zulia (9) y Tigres de Aragua (5).

Asimismo, cabe añadir que los lanzadores que más han pasado por dicha situación son Anthony Vizcaya (5), Carlos Hernández (4), Felipe Rivero (4), José Quijada (3), Alex Claudio (3) y Listher Sosa (3).