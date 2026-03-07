Clásico Mundial: Aaron Judge empieza su accionar con este bambinazo

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos está disputando el Clásico Mundial de 2026 como el principal favorito a llevarse los honores y no pudo ser otro, sino su capitán Aaron Judge, quien comenzó la "fiesta" de las barras y las estrellas en su primer turno del torneo.

Los estadounidenses están enfrentando a la selección de Brasil, en su primer desafío de la competición y en el mismo primer episodio, tomaron ventaja, para estar derrotando parcialmente 2 carreras por 0 a los "Amazónicos".

Aaron Judge castiga rápidamente a Brasil:

El "Juez" fue ubicado como tercero en el orden al bate y vino batear en el tramo inicial con un bateador retirado, además de tener a un compañero en la segunda almohadilla.

A pesar que vio pasar los tres primeros pitcheos, todos malos, Judge salió a comprar y se consiguió un sweeper que se quedó alto por parte de Takahashi, el cual conectó de gran forma, para volarse la barda por la parte izquierda del Minute Maid Park y de esa manera, logró traer las dos primeras anotaciones de su selección en esta edición del Clásico Mundial.

Ese batazo significó simplemente una muestra de lo que puede hacer también el MVP de la Liga Americana en este evento, dejando claro que está al jugando al 100% por la novena norteamericana.