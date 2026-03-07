Clásico Mundial: Willson Contreras considera que Luis Arráez no tiene el valor que merece

Suscríbete a nuestros canales

La selección venezolana de Beisbol debutó con el pie derecho en el Clásico Mundial, luego de obtener una contundente victoria ante Países Bajos y en la rueda de Prensa posterior, hablaron con los medios Luis Arráez y Willson Contreras, quien defendió a su compatriota.

Con un importante rally de cuatro rayitas en la quinta entrada, la novena nacional se impuso 6 carreras por 2, en un triunfo donde las principales fueron justamente el nuevo jugador de Medias Rojas de Boston y el nuevo jugador de Gigantes de San Francisco.

Luis Arráez no perderá autoconfianza:

En una de las preguntas, un periodista le hizo mención a la "Regadera" sobre su rendimiento, pero hablando sobre un posible cambio en el estilo del beisbol y el oriundo de San Felipe ratificó su autoconfianza.

"Dijiste que el beisbol ha cambiado porque yo doy hits, yo creo que no ha cambiado. Siempre que yo vea la oportunidad de mover a un corredor o jugar la pelota pequeña como se jugaba antes, creo que Arráez va a tener de que comer y su familia también", respondió el hiteador, quien añadió que su petición a Dios es salud.

Wilson Contreras considera que Luis Arráez no tiene el mérito que merece:

Luego de la respuesta de Luis, curiosamente Willson tomó la palabra y dejó claro que cree que los equipos de MLB no le dan el valor que merece Arráez.

"Veo injusta la manera en la que están evaluando ahora el beisbol. Me parece fuera de base que un bateador como Luis Arráez no haya agarrado lo que merece (económicamente)", destacó Contreras. Hay que mencionar que el contrato del ex Padres de San Diego, es de 12 millones de dólares.

"Te aseguro que los 30 equipos quisieran tener un pelotero como Luis Arráez que se embase en casi todos los turnos", concluyó el hermano mayor de los Contreras.