Clásico Mundial

WBC: Junior Caminero puso en ventaja a República Dominicana

Rompió el empate ante Nicaragua

Por

Meridiano

Viernes, 06 de marzo de 2026 a las 10:24 pm
WBC: Junior Caminero puso en ventaja a República Dominicana
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La selección de República Dominicana logró romper la paridad en un enfrentamiento de alta tensión frente a Nicaragua gracias a la potencia ofensiva de su antesalista estelar. Junior Caminero conectó un vuelacerca que acabó con el empate en el sexto episodio, consolidando la ventaja de la escuadra quisqueyana 5 a 3.

NOTAS RELACIONADAS

El encuentro se mantuvo cerrado durante los primeros cinco capítulos, con ambos equipos demostrando solidez defensiva y un control efectivo desde el montículo. Sin embargo, la igualdad 3-3 se vio fracturada por la capacidad de respuesta de la figura dominicana.

En la parte baja de la sexta entrada, con el marcador empatado, Caminero tomó su turno al bate con la responsabilidad de generar movimiento en las almohadillas. Ante un lanzamiento que quedó en la zona de poder de Stiven Cruz, el tercera base realizó un swing completo para enviar la pelota de línea al jardín central.

El batazo de Junior Caminero registró una velocidad de salida de 111.6 millas por hora. La trayectoria de la pelota fue una línea contundente que alcanzó una distancia proyectada de 414 pies.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Venezuela
Viernes 06 de Marzo de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?