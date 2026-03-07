WBC: Junior Caminero puso en ventaja a República Dominicana

Suscríbete a nuestros canales

La selección de República Dominicana logró romper la paridad en un enfrentamiento de alta tensión frente a Nicaragua gracias a la potencia ofensiva de su antesalista estelar. Junior Caminero conectó un vuelacerca que acabó con el empate en el sexto episodio, consolidando la ventaja de la escuadra quisqueyana 5 a 3.

El encuentro se mantuvo cerrado durante los primeros cinco capítulos, con ambos equipos demostrando solidez defensiva y un control efectivo desde el montículo. Sin embargo, la igualdad 3-3 se vio fracturada por la capacidad de respuesta de la figura dominicana.

En la parte baja de la sexta entrada, con el marcador empatado, Caminero tomó su turno al bate con la responsabilidad de generar movimiento en las almohadillas. Ante un lanzamiento que quedó en la zona de poder de Stiven Cruz, el tercera base realizó un swing completo para enviar la pelota de línea al jardín central.

El batazo de Junior Caminero registró una velocidad de salida de 111.6 millas por hora. La trayectoria de la pelota fue una línea contundente que alcanzó una distancia proyectada de 414 pies.