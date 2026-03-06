¿Murió Queen Latifah? Esto se sabe sobre la noticia

Suscríbete a nuestros canales

La industria del entretenimiento se vio sacudida por un cruel rumor que aseguraba que la icónica Queen Latifa había muerto a sus 55 años, una noticia que sus fanáticos creyeron.

Tras horas de incertidumbre y confusión en redes sociales, la actriz y rapera decidió usar sus plataformas digitales para aclarar la situación y tranquilizar a sus millones de seguidores con un mensaje directo.

El video que desmiente la noticia falsa

A través de un video en su de Instagram publicado el 5 de marzo, Dana Owens como es su nombre real apareció con una sonrisa radiante que disipó cualquier duda.

"¡Buenos días! Soy yo, Latifah", saludó la estrella. "Estoy 100% bien. No se puede creer lo que se lee en internet o se ve. No se puede creer nada ahora, ¿verdad? Estoy bien. Paz", agregó para desmentir cualquier noticia de su supuesto fallecimiento.

"Dejen a la Reina en paz"

Sin duda sus fans salieron en defensa de Queen Latifa en los comentarios de la publicación. Mientras algunos usuarios confesaron haber caído en la trampa de la desinformación, otros exigieron respeto para la trayectoria de la protagonista de Girls Trip.

"¡Mantengan su nombre fuera de sus bocas!”, “¡Dejen a esta Reina en paz!", "Mejor que dejen de jugar con ella. Me alegra que estés bien", comentaron.