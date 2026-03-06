Farándula

La vedette Susana Giménez aparece en traje de baño a los 82 años

La argentina llegó al set de grabación luciendo radiante y con actitud de diva 

Por

Elvis González
Viernes, 06 de marzo de 2026 a las 04:48 pm
La vedette Susana Giménez aparece en traje de baño a los 82 años
Susana Giménez / Cortesía
La conductora y actriz Susana Giménez apareció ante las cámaras luciendo muy sensual en traje de baño. A sus 82 años, la rubia se mostró con mucha actitud y seguridad con el bañador completo en color negro, que resaltó su figura.

Susana en traje de baño

Tras varios días en Madrid, España, la belleza arribó a su natal Argentina para seguir trabajando y derrochando talento en la TV.

Su regreso fue triunfal con el bañador completo negro y detalles en dorado, que la hicieron ver increíble mostrando que esa figura que deslumbró al mundo la mantiene.

El video fue compartido por la periodista Laura Ufbal, destacando el momento exacto que la rubia llegaba a la sala de grabación lista para deslumbrar.

Tacones, sombreros y un bata playera larga, fueron parte de los accesorios que Susana acompañó el look playero.

Pura sensualidad

Giménez una de las figuras más sexy y exótica del espectáculo argentino, protagonizado grandes momentos de fotografías.

Su carrera se ha basado en pura energía femenina con ropa íntima de encajes, corsé, bañadores y hasta toples, que han encantado al público.

