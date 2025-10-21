Hijo de Curlin que costó $900.000 fue la vedette de la tarde en el ring de ventas

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 20 de octubre se llevó a cabo la primera sesión de Ventas de Yearlings de Fasig-Tipton de Octubre en Kentucky, realizada en la ciudad de Lexington. La jornada estableció un nuevo récord en ventas, demostrando un notable interés por parte de compradores y aficionados del sector. Estas subastas continuarán hasta el jueves 23 del presente mes, ofreciendo una amplia variedad de ejemplares para pujar.

Entre los lotes vendidos, destacó el Hip 268, un potro identificado como hijo de Curlin, que se convirtió en el ejemplar más cotizado de la tarde al alcanzar un valor de $900.000. Este resultado refleja la alta demanda y la calidad de los ejemplares presentados en esta prestigiosa subasta.

Fasig-Tipton Ventas: Hijo de Curlin fue el más costoso

Un potro de Curlin (Hip 268) brilló en la primera sesión de la subasta de Fasig-Tipton de octubre, con una oferta final de $900,000 de Kristian Villante, de Legion Bloodstock. Villante pujó en nombre de una sociedad de clientes de Legion, liderada por Hoolie Racing, de la familia Hudson.

Criado por Alpha Delta Stables y consignado por Mill Ridge Sales, este yearling es el primer potro del campeón canadiense Munnyfor Ro. Alpha Delta adquirió la yegua, con el potro aún en el útero, por $900,000 en la subasta de Fasig-Tipton de noviembre de 2023.

Price Bell Jr., de Mill Ridge Sales, tiene experiencia con la talentosa progenie de Curlin, criada por Alpha Delta Stables. El subcampeón de la Breeders' Cup Distaff (G1) del año pasado, Raging Sea. Fue criada por Alpha Delta y consignada como yearling por Mill Ridge. La hija de 5 años de Curlin ha ganado más de $2.2 millones en su ilustre carrera, incluyendo una victoria en La Troienne Stakes (G1) de este año.

La primera sesión de la subasta Fasig-Tipton Kentucky October Yearlings de 2025 estableció un récord de $16,864,500 brutos en una sola sesión. La sesión inaugural de la venta, celebrada el lunes en Newtown Paddocks en Lexington, Kentucky, también registró un promedio y una mediana récord.