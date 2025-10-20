Jinete venezolano consigue su tercer título en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El Meeting de Meadowland en el Monmouth Park concluyó el sábado 17 de octubre. Esta fue una breve temporada de siete días de competencias, la cual comenzó el 26 de septiembre y terminó con un triunfo del jinete venezolano Samuel Marín, quien logró así su segundo campeonato en este circuito y su tercero en los Estados Unidos.

Meadowland: Samuel Marín campeón por segunda vez

En la jornada del sábado 17 de octubre fueron celebradas seis carreras en el closing day de Meadowland at the Monmouth Park, donde el jinete venezolano Samuel Marin, se alzó con la victoria en la primera carrera de la cartelera para asegurar la competición por segundo año consecutivo.

Marín, le tocó guiar las riendas dl ejemplar Allons, una yegua madura que se llevó un Claiming por $20.625 en distancia de 1.700 metros en pista de grama. Allons, fue presentada por José Gallegos para Armaly Racing Stables. El tiempo agenciado por la ganadora fue de 105”4 y abonó $3.40 a ganador en la taquilla.

Samuel Marín, con este triunfo selló su segundo título consecutivo en este circuito, con seis victorias, tres segundos y cuatro terceros con una producción de $134.675. El pasado año Marín se tituló campeón con 10 victorias, antes de quedar campeón absoluto en la temporada 2024-2025 en Tampa Bay Downs.

El agente de Samuel Marín, Williams Guillem, en su cuenta “X” colgó un mensaje del jinete venezolano luego de quedar campeón por segunda vez en el meeting de New Jersey. Marín, “Sin querer, queriendo quedamos campeón" Continuó; "Gracias a dios por todos los logros conseguidos, que sin el, nada es posible".

Marín, totaliza 186 victorias en la temporada y en su cuarto año en Estados Unidos, colecciona 386 triunfos con producción sobre los 12 millones de dólares para sus conexiones. El jockey venezolano, tendrá compromisos de monta en Gulfstream Park, para la jornada entre viernes y domingo, con siete montas. Entre sus compromisos tiene a Miss Picky para el entrenador Todd Pletcher en el Our Dear Peggy Stakes por $75.000.