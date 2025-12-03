Samuel Marín es elegido el Jockey de la primera semana en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

Samuel Marín, el jinete líder de Tampa Bay Downs, se distingue por su humildad natural y su enfoque centrado en su profesión. A pesar de sus logros crecientes y su juventud, el venezolano de 24 años se mantiene fiel a la educación recibida de sus padres en Caracas. Su filosofía es simple: ser él mismo, aprender constantemente y seguir adelante sin perder la perspectiva de sus orígenes y valores personales.

Jockey de la primera semana

Marín ha comenzado con éxito la defensa de su título de jinete de la temporada pasada, acumulando siete victorias en los primeros días de la temporada 2025-26. Este excelente inicio le valió el premio Martin's Italian Jockey of the Week. La temporada anterior, el talentoso jinete consiguió un total de 116 victorias en este hipódromo, consolidándose como una figura a seguir y admirar entre sus colegas, tanto jóvenes como veteranos.

El jinete valora profundamente la oportunidad de compartir la sala de jinetes con veteranos experimentados como Daniel Centeno y Jesús Castanon. Considera una bendición poder competir junto a ellos y absorber sus conocimientos. Marín no duda en pedirles consejos sobre sus actuaciones o las estrategias que observa, demostrando su orgullo por ser un "estudiante" continuo del deporte hípico. Su objetivo es aprender todo lo posible de sus mentores.

Recientemente, Marín alcanzó un hito importante en su carrera al sumar exactamente 399 victorias profesionales. Dos de sus triunfos más destacados del año en Monmouth Park fueron con Surface to Air en las carreras de grado III Monmouth Cup Stakes y Philip H. Iselin Stakes. Estas victorias de grado, las primeras de su carrera, han elevado su perfil y es probable que le abran puertas para montar caballos de mayor calidad en el futuro cercano.

Marín se prepara meticulosamente para cada carrera, estudiando repeticiones y resultados previos para entender la psicología de cada caballo. Pasa tiempo en casa analizando vídeos para anticipar errores y mejorar su desempeño en la pista. Cuando enfrenta derrotas o momentos difíciles, se apoya en los consejos de su agente, el exjockey Mike Moran, y adopta una mentalidad de pasar página rápidamente y centrarse en la próxima oportunidad.