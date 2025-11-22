¡Imparable! Samuel Marín metió un póker de victorias en la jornada de Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, en el segundo día del meeting de Tampa Bay Downs, se llevó a cabo una reunión de nueve carreras en la cual el jinete estrella de la temporada pasada, Samuel Marín, que ganó dos carreras en la jornada inaugural del miércoles, compitió hoy en las nueve carreras, ganando cuatro. Con seis victorias en los dos primeros días, ha tenido el comienzo que su agente, Mike Moran, esperaba.

Tampa Bay Downs: Samuel Merín metió un póker de triunfos

Samuel Marín comenzó la jornada victoriosa en la segunda carrera del programa encima del ejemplar Top Pocket Pick para el entrenador James Tsirigotis Jr., prueba reservada para un Maiden Claiming de $23,500 y corrida en distancia de 1.200 metros con registro de 71 flat, con un pago en la taquilla de $5,20 a ganador.

En la cuarta, Marín llevó las riendas del ejemplar Bear Creek, que sorprendió en la taquilla con un pago de $11,80 a ganador. Esta prueba se corrió en distancia de 1.200 metros con registro de 72,1. El ganador fue presentado por Darien Rodríguez, para Mark Hoffman.

Samuel se lleva la quinta de la programación con el ejemplar Curline. Esta prueba se corrió por un Allowance por $55,500 en distancia de 1.700 metros en pista de grama. Esta yegua madura fue presentada por el trainer Miguel Clement, que dejó una marca de 100 flat para la distancia.

La sexta victoria de la semana y cuarta de la jornada sabatina llegó encima del lomo del ejemplar Long Gone Sally, que se impuso en la sexta carrera de la jornada de este sábado en el hipódromo de Tampa Bay Downs. Esta prueba se corrió por un claiming de $19,000 en distancia de 1.200 metros con registro de 71,3 para el entrenador J. David Braddy.

Las primeras seis victorias logradas por Samuel Marín en la semana han sido con entrenadores diferentes. Marin viajará a Gulfstream Park en Hallandale Beach el domingo por la mañana para participar en seis carreras y está nominado con siete caballos en Oldsmar el miércoles.