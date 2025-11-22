La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°45
La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo
Sabado, 22 de noviembre de 2025 a las 09:30 am
Foto: José Antonio Aray.
El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.
¡Este domingo 23 de noviembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.
¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"
La yegua con la mayor puntuación en los pronósticos (15 puntos), es: Steady (CHI), que contará con la guía de Francisco Quevedo y entrenando por Juan Carlos García Mosquera.