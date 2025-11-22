Hipismo

La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°45

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

Por

Meridiano

Sabado, 22 de noviembre de 2025 a las 09:30 am
Foto: José Antonio Aray.
El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 23 de noviembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

La yegua con la mayor puntuación en los pronósticos (15 puntos), es: Steady (CHI), que contará con la guía de Francisco Quevedo y entrenando por Juan Carlos García Mosquera.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Forever Seeker (USA) 12
Silk Eyes (ARG) 11
Neigh Sayer (USA) 6

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Make Sense Of It 12
Orolinda 3
Rachells Manía (USA)  3
Gran Feronia 3
Vienna Dinamita 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Queen Lety 13
Isométrica 4
Encantadora 3
Chipilina 3
Bella Luz 3

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Madame Walker  13
Reina Amada 9
Rompeparadigmas  6
Inspiración 2

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Steady 15
Hayes Bay (USA) 7
She a Baddie (USA)  5
Naa Dudette (USA) 2
The Queen Nani  1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Tower Star  12
My Funny Nonno 7
My Robbing Mate  4
My Towering Mate  2
Navegante 1
El Trueno  1

 

