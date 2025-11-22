La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°45

Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 23 de noviembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 15:30, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

La yegua con la mayor puntuación en los pronósticos (15 puntos), es: Steady (CHI), que contará con la guía de Francisco Quevedo y entrenando por Juan Carlos García Mosquera.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Forever Seeker (USA) 12 Silk Eyes (ARG) 11 Neigh Sayer (USA) 6

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Make Sense Of It 12 Orolinda 3 Rachells Manía (USA) 3 Gran Feronia 3 Vienna Dinamita 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Queen Lety 13 Isométrica 4 Encantadora 3 Chipilina 3 Bella Luz 3

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Madame Walker 13 Reina Amada 9 Rompeparadigmas 6 Inspiración 2

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Steady 15 Hayes Bay (USA) 7 She a Baddie (USA) 5 Naa Dudette (USA) 2 The Queen Nani 1

SEXTA VÁLIDA