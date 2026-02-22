Alcaraz ve de lejos a sus rivales: Así queda el ranking mundial de la ATP

Suscríbete a nuestros canales

El tenista español Carlos Alcaraz ha dado un golpe de autoridad en el inicio de la temporada 2026 al conquistar el título del ATP 500 de Doha. Con una exhibición de apenas 50 minutos en la final ante el francés Arthur Fils, a quien derrotó por 6-2 y 6-1, el jugador de El Palmar consolida un arranque de año inmaculado y refuerza su posición como número uno del mundo.

Alcaraz con dominio absoluto en el ranking ATP

Tras su victoria en territorio catarí y su reciente consagración en el Abierto de Australia, Alcaraz encadena 12 victorias consecutivas. Este rendimiento le permite alcanzar los 13.550 puntos en la clasificación internacional, estableciendo una brecha de 3.200 puntos sobre el italiano Jannik Sinner (10.350). El podio mundial lo completa Novak Djokovic, quien se mantiene en la tercera posición con 5.280 puntos, seguido por Alexander Zverev y Lorenzo Musetti.

Top 5 del Ranking Mundial:

Carlos Alcaraz (ESP): 13.550 puntos Jannik Sinner (ITA): 10.350 puntos Novak Djokovic (SRB): 5.280 puntos Alexander Zverev (GER): 4.555 puntos Lorenzo Musetti (ITA): 4.405 puntos

Gira estadounidense de Alcaraz

Tras unos días de descanso, el número uno del mundo iniciará su primera gira americana del curso para disputar los Masters 1.000 de Indian Wells (4 al 15 de marzo) y Miami (18 al 29 de marzo). En estas citas, donde Alcaraz ya ha saboreado la victoria en años anteriores, el español cuenta con una oportunidad estratégica para seguir sumando, ya que apenas defiende 410 puntos de la temporada pasada.

Aunque Jannik Sinner se encuentra en una posición favorable para reducir la diferencia al no exponer puntos debido a su ausencia por sanción durante este tramo en 2025, el margen obtenido por Alcaraz garantiza que su liderato no corre riesgos a corto plazo, confirmando su hegemonía actual en el circuito profesional.