Carlos Alcaraz renuncia a la defensa de su corona en Rotterdam

El ATP 500 de Rotterdam ha recibido una de las noticias más difíciles para su organización y para los aficionados al tenis mundial: Carlos Alcaraz no estará presente en la edición de este año. El tenista español, quien llegaba como el vigente campeón del certamen neerlandés, se ha visto obligado a retirarse del cuadro principal apenas unos días antes del inicio de la competición.

Los motivos de la baja

Aunque el entorno de Alcaraz ha intentado manejar la noticia con discreción, se ha confirmado que la decisión responde a una fatiga física acumulada tras sus recientes compromisos en el circuito. Siguiendo el consejo de su equipo médico y de su entrenador, el murciano ha optado por la prudencia para evitar una lesión de mayor gravedad que comprometa la gira de tierra batida y los próximos Masters 1000 en Estados Unidos.

La ausencia de Carlitos tiene consecuencias inmediatas tanto para el espectáculo como para las matemáticas de la ATP:

Pérdida de puntos: Al no poder defender los 500 puntos obtenidos con el título del año pasado, el español verá afectada su posición en el ranking mundial, permitiendo que sus perseguidores más cercanos recorten distancias en la lucha por el número uno.

Oportunidad para los rivales: Con el campeón fuera de juego, figuras como Jannik Sinner o Daniil Medvedev se perfilan ahora como los máximos favoritos para heredar el trofeo en la pista rápida de Rotterdam.

Esta baja confirma una tendencia en el equipo de Alcaraz: priorizar la longevidad sobre la acumulación de torneos. Tras un inicio de temporada exigente, el joven maravilla prefiere reajustar su calendario para llegar al 100% de sus capacidades a los torneos de "Sunshine Double" (Indian Wells y Miami).

Rotterdam pierde a su principal cabeza de cartel y al jugador que electrificó sus gradas el año pasado, pero el circuito gana una versión más descansada y peligrosa de Alcaraz para los desafíos que vienen. La gran duda ahora es cuánto tiempo le tomará recuperar el ritmo competitivo tras este parón preventivo.