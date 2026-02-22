Pau Gasol: Del parqué a la cima del Olimpismo mundial

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, el deporte español ha alcanzado un hito histórico en los despachos. Pau Gasol Sáez (45 años) ha sido nombrado presidente de la Comisión de Atletas del COI, convirtiéndose en el primer español en liderar este organismo desde su creación en 1981 bajo el mandato de Juan Antonio Samaranch.

Desde su elección como miembro de la Comisión en los Juegos de Tokio 2020 (celebrados en 2021), la trayectoria de Gasol dentro del Movimiento Olímpico ha sido imparable. Tras cuatro años de "aprendizaje increíble", según sus propias palabras, el doble campeón de la NBA y cinco veces olímpico sucede en el cargo a la finlandesa Emma Terho.

Con este nombramiento, Gasol no solo liderará a los 23 miembros de la comisión, sino que también se asegura un asiento en la Comisión Ejecutiva del COI, el núcleo donde se toman las decisiones de mayor calado en el deporte mundial.

La voz del atleta como prioridad

En sus primeras declaraciones tras el anuncio, el catalán subrayó que su mandato estará guiado por el espíritu de servicio:

"Estoy aquí para escuchar a los atletas y representar su voz. Trabajaré para garantizar que los deportistas estén en el centro de todas las decisiones que les afectan", afirmó Gasol.

El nuevo presidente ha identificado ejes clave para su gestión hasta los Juegos de Los Ángeles 2028:

Salud mental e integridad: Reforzar los programas de apoyo psicológico para deportistas de élite Sostenibilidad y tecnología: Analizar la incorporación de la Inteligencia Artificial para mejorar la experiencia competitiva. Inclusión: Apoyar a los comités olímpicos de países en vías de desarrollo para equilibrar la balanza competitiva.

Un equipo global

Gasol no estará solo en este desafío. La estructura de mando se ha reforzado con la continuidad de la polaca Maja Wloszczowska como vicepresidenta primera, el keniata Humphrey Kayange como vicepresidente segundo y la creación de una tercera vicepresidencia ocupada por el canadiense Oluseyi Smith.

Relevancia para España

Este nombramiento refuerza el peso de España en la cúpula olímpica, coincidiendo con la reciente reelección de Juan Antonio Samaranch Salisachs como vicepresidente del COI. Además, la figura de Gasol cobra especial relevancia de cara a Los Ángeles 2028, ciudad donde es una leyenda viva tras sus años de gloria con los Lakers y donde ya forma parte de la Comisión de Coordinación de dichos Juegos.

Pau Gasol deja atrás definitivamente el uniforme de juego para consolidarse como uno de los diplomáticos deportivos más influyentes del siglo XXI, demostrando que su visión de juego es igual de aguda fuera de la cancha que dentro de ella.

