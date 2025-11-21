Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia 22-11-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 22 de noviembre de 2025, el Hipódromo Nacional de Valencia se viste de gala para recibir su vigésima tercera reunión de carreras, una jornada que promete emociones fuertes con nueve competencias vibrantes y un evento central que nadie querrá perderse: Clásico "Sprinters".

Resultados del Hipódromo Nacional de Valencia: Pronósticos

Esta prestigiosa prueba, que se disputará en distancia de 1.200 metros y es para ejemplares de tres años y más años, reúne a seis competidores que llegarán a la pista con todo su poder competitivo. Entre ellos, el invicto Strength Monster que se perfila como el fuerte candidato y buscará revalidar su título de bicampeón, además de poseer una condición física envidiable que lo hace destacar en el papel.