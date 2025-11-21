Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia 22-11-2025

Este sábado 22 de noviembre de 2025, el Hipódromo Nacional de Valencia se viste de gala para recibir su vigésima tercera reunión de carreras, una jornada que promete emociones fuertes con nueve competencias vibrantes y un evento central que nadie querrá perderse: Clásico "Sprinters".
Esta prestigiosa prueba, que se disputará en distancia de 1.200 metros y es para ejemplares de tres años y más años, reúne a seis competidores que llegarán a la pista con todo su poder competitivo. Entre ellos, el invicto Strength Monster que se perfila como el fuerte candidato y buscará revalidar su título de bicampeón, además de poseer una condición física envidiable que lo hace destacar en el papel.
Además, el siempre esperado 5y6 Nacional promete mantener a la afición al filo de la emoción, con jugosos dividendos que premian a los más acertados y conocedores del deporte rey de los sábados.
- Susurro (7) - Gran Despertar (2) - Chiefsttar (6).
- Vicdavalillo (5) - Roberto Erre (8) - The Beast King (7).
- Strength Monster (5) - Soldado del Rey (2) - Ajilado (3).
- American White (8) - North Music (12) - Cassiusclay (10).
- Tía Felipa (3) - Another Legacy (6) - Yankee Estefanía (9).
- Khabib (4) - Premiado (6) - Thunder King (9).
- Camila Alejandra (4) - Queen of South (1) - Flecha Montón (5).
- Magical Song (3) - Amor Amor (5) - Money On Time (8).
- Money Wise (2) - Gran Suseh (7) - Preciosa Dolores (3).