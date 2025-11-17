Hipismo

¡A toda velocidad! El Clásico de los Sprinters lidera la programación de la reunión 23 en Hinava

Conozcan cuáles son los ejemplares a participar en esta selectiva en la arena del Cabriales

Por

Gustavo Mosqueda
Lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 05:55 pm
¡A toda velocidad! El Clásico de los Sprinters lidera la programación de la reunión 23 en Hinava
Foto: Oficial Hinava
Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Nacional de Valencia publicó a través de sus diferentes redes sociales los ejemplares inscritos para la reunión 23, a realizarse este sábado 22 de noviembre. La jornada hípica valenciana muestra la programación de 9 emocionantes carreras, entre ellas el Clásico Sprinters, especial para caballos de 3 y más años, en distancia de 1.200 metros.

NOTAS RELACIONADAS

Esta nueva prueba selectiva se correrá a la altura de la tercera carrera del programa, con hora de partida pautada a la 2:05 p.m. Un grupo compacto de seis purasangres buscarán la victoria.

 La nómina la integran: New Rocket, Soldado del Rey, Ajilado, Lewandowski, Strength Monster y My Trustung Mate. Estos caballos irán en búsqueda de la bolsa que asciende a Bs 3.840,00 más un adicional especial de $20.000.

Siguen los récords en el 5y6: Hinava Carreras 

Son 22 las reuniones celebradas en el hipódromo de Valencia y 20 han estado marcada por monto récord en el monto sellado del juego del 5y6 nacional, hasta el momento lo recolectado y la nueva cifra a superar es de  Bs. 32.009.870,00. Lo que quiere que continúa el crecimiento considerable en la jugada de la hípica valenciana gracias al trabajo de la actual gestión sin dejar a un lado el respaldo de la afición hípica.

Meeting: Jinete Entrenadores Jornadas  

En el plano profesional, el meeting se acerca a su final, pues solo restan aproximadamente tres jornadas para la conclusión de la temporada. El jinete Francisco Quevedo mantiene el liderato con 30 triunfos, y así establece una cómoda ventaja de ocho victorias sobre su más cercano rival, Jaime Lugo. Por su parte, el líder absoluto entre los entrenadores es Juan Carlos Pérez Pérez, quien consolida su dominio al sumar 47 visitas al recinto de ganadores.

Ganador de la prueba en el 2024: 1.200 metros

Strength Monster galopó dicho evento el año pasado, para esa oportunidad contó con la monta de Francisco Quevedo en yunta con Yondel Calderón, este purasangre es un producto de Jupiter Pluvius en Lydia´s Smile que dejo 75 exactos en los 1.200 metros.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada La vinotinto
Lunes 17 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo