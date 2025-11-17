¡A toda velocidad! El Clásico de los Sprinters lidera la programación de la reunión 23 en Hinava

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Nacional de Valencia publicó a través de sus diferentes redes sociales los ejemplares inscritos para la reunión 23, a realizarse este sábado 22 de noviembre. La jornada hípica valenciana muestra la programación de 9 emocionantes carreras, entre ellas el Clásico Sprinters, especial para caballos de 3 y más años, en distancia de 1.200 metros.

Esta nueva prueba selectiva se correrá a la altura de la tercera carrera del programa, con hora de partida pautada a la 2:05 p.m. Un grupo compacto de seis purasangres buscarán la victoria.

La nómina la integran: New Rocket, Soldado del Rey, Ajilado, Lewandowski, Strength Monster y My Trustung Mate. Estos caballos irán en búsqueda de la bolsa que asciende a Bs 3.840,00 más un adicional especial de $20.000.

Siguen los récords en el 5y6: Hinava Carreras

Son 22 las reuniones celebradas en el hipódromo de Valencia y 20 han estado marcada por monto récord en el monto sellado del juego del 5y6 nacional, hasta el momento lo recolectado y la nueva cifra a superar es de Bs. 32.009.870,00. Lo que quiere que continúa el crecimiento considerable en la jugada de la hípica valenciana gracias al trabajo de la actual gestión sin dejar a un lado el respaldo de la afición hípica.

Meeting: Jinete Entrenadores Jornadas

En el plano profesional, el meeting se acerca a su final, pues solo restan aproximadamente tres jornadas para la conclusión de la temporada. El jinete Francisco Quevedo mantiene el liderato con 30 triunfos, y así establece una cómoda ventaja de ocho victorias sobre su más cercano rival, Jaime Lugo. Por su parte, el líder absoluto entre los entrenadores es Juan Carlos Pérez Pérez, quien consolida su dominio al sumar 47 visitas al recinto de ganadores.

Ganador de la prueba en el 2024: 1.200 metros

Strength Monster galopó dicho evento el año pasado, para esa oportunidad contó con la monta de Francisco Quevedo en yunta con Yondel Calderón, este purasangre es un producto de Jupiter Pluvius en Lydia´s Smile que dejo 75 exactos en los 1.200 metros.