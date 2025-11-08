Por vigésima ocasión consecutiva se establece récord en el monto sellado del 5y6 en Valencia

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Nacional de Valencia vive este sábado su reunión 22 de la temporada 2025 con una programación de nueve carreras. El evento central de la jornada es la disputa de la Copa "José Antonio Gubaira" que en esta ocasión se correrá en la octava carrera, quinta válida. Esta prueba tendrá una nómina de ocho participantes, se correrá en una distancia de 1.700 metros y ofrecerá una premiación adicional especial de $12.000.

Ganadores: Nuevo récord 2025 Valencia

La primera competencia se realizó y tuvo como ganador, al caballo My Wrestling Mate, con la monta de Isaac Espinel, y el entrenamiento de Jhonny Briceño, el cual resultó ser una pequeña sorpresa de las pruebas no válidas, al pagar un monto de Bs 232,18 por concepto de ganador.

Por su parte, en la segunda prueba, se corrió en distancia de 1.200 metros y la ganadora por vía de galope fue para Deep Love, conducida por el jinete Maykor Ibarra, y presentada por Juan Carlos Pérez Pérez, quien derrochó toda su clase para ganar con ventaja no menos de 17 cuerpos. El dividendo en taquilla por concepto de ganador fue de Bs. 55,00.

En la tercera prueba, se corrió la Condicional de reclamo para caballos de tres y más años, ganadores hasta cinco carreras (incluyendo carreras de reclamo), en distancia de 1.400 metros. El ejemplar Strength Roma, con el jockey Kelvin Perfecto fue el triunfador de está condicional, la cual dejó crono de 88.1 y abonó dividendo de Bs. 164,88 a ganador.

Mientras tanto, en la primera válida para el juego del 5y6 nacional, se la llevó en fuerte atropellada por líneas internas, El Gran Luis conducido por el aprendiz Winder Véliz, en yunta con Edwin Pimentel.

Vigésimo récord consecutivo: Montos 5y6 nacional

El monto exacto es de Bs.32.009.870,00, de los cuales, se van a repartir para los que acierten con cinco ejemplares, Bs. 4.481.381,80 y para los que acierten los seis de la fama, el monto a repartir es de Bs. 17.285.329,80.