La jornada sabatina tiene nueve pruebas que comenzarán a partir de la 1:15 de la tarde con una copa 

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Sabado, 08 de noviembre de 2025 a las 08:00 am
Estos son los retirados de la Reunión N°22 en Valencia 08-11-2025
Foto: X @Oficialhinava.
Este sábado 08 de noviembre,el Hipódromo Nacional de Valencia confeccionó una programación de nueve carreras correspondiente a la reunión número 22 de la temporada 2025, con una selectiva: La Copa "José Antonio Gubaira", mientras que el atractivo 5y6 Nacional va por otro récord en recaudación.

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número 22 de la presente temporada .

En la primera carrera no válida, reservada para caballos de tres y más años, debutantes o no ganadores fue retirado Asturiano (número 3) presentado por Salvador Giordano y llevaba la monta de Félix Velázquez.

En la cuarta competencia, primera válida para el juego del 5y6, ha sido retirado el ejemplar número 10 The Isaac. 

Y a la altura de la séptima carrera, cuarta válida, reservada para yeguas de tres y más años, ganadoras de cuatro, cinco y seis carreras (a excepción de carreras de reclamo) quedó retirada Metamorphosis (número 5) presentado por Juan Carlos Pérez Pérez y llevaba la monta de Rafael Osorio.

 

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

1) #3 Asturiano fue retirado por Traumatismo generalizado.

4) #10 The Isaac fue retirado por Traumatismo casco miembro posterior derecho.

7) #5 Metamorphosis fue retirada por Anamosplasmosis. 

 

