Datos de última hora para el Hipódromo Nacional de Valencia 08-11-2025

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 08 de noviembre de 2025, el Hipódromo Nacional de Valencia se viste de gala para recibir su vigésima segunda reunión de carreras, una jornada que promete emociones fuertes con nueve competencias vibrantes y un evento central que nadie querrá perderse: La Copa "José Antonio Gubaira".

Resultados del Hipódromo Nacional de Valencia: Pronósticos

Esta prestigiosa prueba, que se disputará en distancia de 1.700 metros y es para caballos de tres años y más años, reúne a ocho competidores que llegarán a la pista con todo su poder competitivo. Entre ellos, el invicto Candy Cummings que se perfila como el fuerte candidato para buscar una nueva victoria, además de poseer una condición física envidiable que lo hace destacar en el papel.

Además, el siempre esperado 5y6 Nacional promete mantener a la afición al filo de la emoción, con jugosos dividendos que premian a los más acertados y conocedores del deporte rey de los sábados.

Para quienes quieran ser parte de esta jornada llena de adrenalina, MeridianoBet es la plataforma ideal para apostar en tiempo real, tanto en carreras nacionales como internacionales. Segura, confiable y fácil de usar, es la mejor manera de vivir la pasión de la hípica como nunca antes.

Datos de última hora Hipódromo Nacional de Valencia: Datos gratis Meridiano