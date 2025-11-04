HiNaVa: Se presenta el primer ejemplar retirado para la Reunión N°22 en Valencia 8-11-2025

Suscríbete a nuestros canales

La vigésima segunda reunión de la temporada en el Hipódromo Nacional de Valencia (HINAVA) se celebra este sábado 8 de noviembre. La jornada hípica arranca a la 1:15 de la tarde con una atractiva cartelera de nueve competencias. El programa destaca por la disputa de la Copa “José Antonio Gubaira”, que en esta ocasión se correrá en el marco de las carreras válidas para el 5y6.

Meridiano: Información oficial de ejemplares retirados Valencia

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número 22 de la temporada 2025.

En la cuarta carrera o primera válida para el 5y6 nacional, reservada para caballos de 3 y más años, ganadores 2 y 3 carreras, fue retirado The Isaac (número 10) presentado por J. Briceño y llevaba la monta de Yampier González.

Meridiano: Motivos de los retiros en Valencia

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos del ejemplar retirado:

4ª) #10 The Isaac fue retirado por Traumatismo casco miembro posterior derecho.