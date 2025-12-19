LVBP: Luisangel Acuña es un bateador peligroso con corredores en posición de anotar

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de Lara han tenido una temporada de muchos altibajos, pero en estas últimas semanas de ronda regular han levantado su rendimiento al punto de posicionarse segundos en la tabla. Parte de eso se debe al magnífico rendimiento de Luisangel Acuña.

El grandeliga venezolano no ha parado de batear desde que se uniformó con los crepusculares, algo que le ha permitido incluso ser uno de los bateadores más productivos del equipo. Y es que el estupendo año que está viviendo en la LVBP se ve reflejado en sus estadísticas ofensivas.

Acuña, cada vez más determinante para Cardenales

Al chequear los números colectivos de Cardenales de Lara, el nombre de Luisangel Acuña siempre aparece entre los cinco mejores de los apartados de bateo más destacados. De hecho, a día de hoy es líder en jonrones (8) y carreras impulsadas (29), así como segundo en anotadas (26).

Pero eso no es todo. Y es que Luisangel también acumula excelentes números cuando tiene compañeros en posición anotadora. Justamente allí radica parte de la clave que ha llevado a los pájaros rojos a volar alto en las últimas semanas del torneo.

Números de Luisangel Acuña con corredores en posición de anotar en la temporada 2025-2026