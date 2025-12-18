LVBP: Cardenales da de baja a uno de sus importados

Suscríbete a nuestros canales

Mientras nos acercamos al cierre de la décima semana de ronda regular en la LVBP, los Cardenales de Lara han demostrado una mejoría notable en su rendimiento. Y es que los resultados positivos han llegado con paciencia y buen trabajo, detalles que les han permitido ubicarse en el segundo lugar de la clasificación

Pero para llegar a donde están a día de hoy, los dirigidos por el manager César Izturis debieron ajustar algunos detalles. Justamente, en pro de seguir mejorando, la organización anunció durante este jueves la salida de uno de sus peloteros importados.

Cardenales y una salida necesaria

En el comunicado publicado en sus redes sociales, la gerencia de Cardenales de Lara informó que rescindieron el contrato de Keyvius Sampson, cuyos números no fueron del beneficio del colectivo.

Si bien el lanzador norteamericano había dejado buenas impresiones en sus dos primeras etapas con el equipo, en la 2024-2025 y la 2022-2023, para esta edición de la LVBP nada le salió bien. De hecho, cabe mencionar que en sus siete presentaciones siempre toleró al menos una carrera.

Tras dicha salida, Cardenales de Lara estaría anunciando próximamente a un nuevo pelotero importado para cubrir esa cuota. Recordemos que, previo a la jornada de este jueves, al equipo solo le restan seis compromisos para completar su calendario de la ronda regular.

