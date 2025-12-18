LVBP: Jesús Reyes sigue intratable y ya es un importado histórico para Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes consiguieron un triunfo fundamental para sus aspiraciones este miércoles 17 de diciembre, al derrotar en Valencia a los Tigres de Aragua, por pizarra de 6-5, gracias a un cuadrangular en el octavo episodio del que ha sido el bateador más "clutch" del equipo: Rougned Odor.

Sin embargo, "El Tipo" no fue el único héroe que tuvo la novena filibustera en este éxito. Luego de una actuación titubeante del abridor, José Suárez, fueron siete los relevistas eléctricos los que se montaron en el montículo. De los siete, seis estuvieron inmaculados, y entre ellos, destacó el dominicano Jesús Reyes, quien sumó un nuevo triunfo y además, logró una marca que solo había conseguido Hassan Pena en este siglo.

Jesús Reyes, a la par de Hassan Pena

En la parte alta del octavo, el manager Yadier Molina envió a la lomita al derecho dominicano Jesús Reyes, para enfrentar a José Sibrian, Keyber Rodríguez y Lorenzo Cedrola. Luego de retirar al primero por la vía 63, Reyes recibió imparables consecutivos de Rodríguez y Cedrola, lo que complicó el episodio.

Sin embargo, el dominicano no perdió el foco, y obligó a Gorkys Hernández a batear para doble play por la vía 643, para así salir ileso y llegar a 12 actuaciones consecutivas sin permitir carreras limpias. Esta salida fue además la número 31 del año para Reyes, para convertirse así en el segundo lanzador importado en acumular al menos 31 apariciones en una misma zafra con los carabobeños en este siglo, igualando a Hassan Pena, quien lo logró en la 2014/15, y en la 2016/17.

Además, en la parte baja del octavo, Odor conectó el cuadrangular que le dio el triunfo al Magallanes, para así darle también a Jesús Reyes su tercera victoria de la zafra. Con foja de 3-0, efectividad de 3.13, y la enorme cantidad de 11 holds, el dominicano es además un serio candidato a ser setup del año. Una campaña soñada para él.